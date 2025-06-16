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17 июня, свою встречу на клубном чемпионате мира проведут Бока Хуниорс и Бенфика. Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Бока Хуниорс

Один из самых известных аргентинских клубов заслуженно попал на этот турнир, хотя бы благодаря своей истории. «Сине-золотые» шесть раз выигрывали Кубок Либертадорес и еще шесть раз уступали в финали этого турнира. По количество завоеванных международных трофеев они уступают только мадридскому Реалу и Аль-Ахли.

Этот сезон был откровенно слабым для «Боки», команда не смогла пробиться в Копу Либертадорес, уступив в квалификации представителю Перу в серии пенальти. Реабилитироваться на внутренней арене за международное фиаско тоже не удалось, в Апертуре стали вторыми, но проиграли в четвертьфинале Индепендьенте со счетом 0:1, этот матч был последним, встреча состоялась почти месяц назад.

Бенфика

«Орлы» больше на виду для европейских фанатов, за этим клубом следят и украинские болельщики, благодаря основному их вратарю Анатолию Трубину. Бенфика вела борьбу за много трофеев, но в итоге проиграла гонку за чемпионство Спортингу. В финале Кубка Португалии команда снова встречалась в дерби с упомянутыми соседями, уступив 1:3 в овертайме.

Бенфика выиграла только Кубок португальской лиги, здесь тоже играли против Спортинга в финале, одолев соперника в серии пенальти. В лиге чемпионов команда смогла квалифицироваться в плей-офф, где на стадии 1/8 финала дважды заслуженно проиграла Барсе.

Учитывая состав группы на клубном чемпионате мира, точно есть шанс пробиться в плей-офф, но важно хорошо начать. Судя по всему, впереди еще тяжелая битва против Баварии и проходной матч с Оклендом.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что ранее команды между собой не играли. В этом противостоянии двух легендарных клубов Бенфика считается фаворитом, что выглядит логично, но все выяснится на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бока Хуниорс – 4,67, ничья – 3,97, победа Бенфики – 1,69. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду от команд сложного и нервного матча, возможно на кону путевка в плей-офф, учитывая состав группы. Поставлю здесь на чистую победу португальского гранда.