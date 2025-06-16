Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Бока Хуниорс
17.06.2025 01:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 10:45 |
69
0

Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок первого тура группы С состоится 17 июня и начнется в 01:00 по Киеву

16 июня 2025, 10:45 |
69
0
Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
ФК Бенфика

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

17 июня, свою встречу на клубном чемпионате мира проведут Бока Хуниорс и Бенфика. Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Бока Хуниорс

Один из самых известных аргентинских клубов заслуженно попал на этот турнир, хотя бы благодаря своей истории. «Сине-золотые» шесть раз выигрывали Кубок Либертадорес и еще шесть раз уступали в финали этого турнира. По количество завоеванных международных трофеев они уступают только мадридскому Реалу и Аль-Ахли.

Этот сезон был откровенно слабым для «Боки», команда не смогла пробиться в Копу Либертадорес, уступив в квалификации представителю Перу в серии пенальти. Реабилитироваться на внутренней арене за международное фиаско тоже не удалось, в Апертуре стали вторыми, но проиграли в четвертьфинале Индепендьенте со счетом 0:1, этот матч был последним, встреча состоялась почти месяц назад.

Бенфика

«Орлы» больше на виду для европейских фанатов, за этим клубом следят и украинские болельщики, благодаря основному их вратарю Анатолию Трубину. Бенфика вела борьбу за много трофеев, но в итоге проиграла гонку за чемпионство Спортингу. В финале Кубка Португалии команда снова встречалась в дерби с упомянутыми соседями, уступив 1:3 в овертайме.

Бенфика выиграла только Кубок португальской лиги, здесь тоже играли против Спортинга в финале, одолев соперника в серии пенальти. В лиге чемпионов команда смогла квалифицироваться в плей-офф, где на стадии 1/8 финала дважды заслуженно проиграла Барсе.

Учитывая состав группы на клубном чемпионате мира, точно есть шанс пробиться в плей-офф, но важно хорошо начать. Судя по всему, впереди еще тяжелая битва против Баварии и проходной матч с Оклендом.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что ранее команды между собой не играли. В этом противостоянии двух легендарных клубов Бенфика считается фаворитом, что выглядит логично, но все выяснится на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бока Хуниорс – 4,67, ничья – 3,97, победа Бенфики – 1,69. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду от команд сложного и нервного матча, возможно на кону путевка в плей-офф, учитывая состав группы. Поставлю здесь на чистую победу португальского гранда.

Прогноз Sport.ua
Бока Хуниорс
17 июня 2025 -
01:00
Бенфика
Победа Бенфики 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Футболист Реала хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию
Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Бока Хуниорс Бенфика Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Футбол | 16 июня 2025, 11:05 2
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства

Алексей Сливченко – о втором матче сборной Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы в Словакии

С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
Футбол | 16 июня 2025, 08:00 3
С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения

Немецкому тренеру и бывшему нападающему исполнилось 58 лет

Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Футбол | 15.06.2025, 17:45
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Футбол | 15.06.2025, 21:30
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Футбол | 15.06.2025, 20:56
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 5
Другие виды
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 12
Футбол
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 4
Другие виды
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем