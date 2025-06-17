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Клубный чемпионат мира
Бока Хуниорс
17.06.2025 01:00 – FT 2 : 2
Бенфика
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 07:12 |
346
0

Наставник Бенфики оценил результат матча, в котором Трубин пропустил дважды

Бруну Лаже прокомментировал ход поединка с клубом «Бока Хуниорс» (2:2)

17 июня 2025, 07:12 |
346
0
Наставник Бенфики оценил результат матча, в котором Трубин пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня состоялся матч первого тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором встретились аргентинский «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В составе лиссабонского коллектива с первых минут на поле вышел голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который в итоге получил одну из самых низких оценок в команде.

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал результат встречи, где зрители увидели четыре гола и три удаления:

– Как тренер «Бенфики» оценил стартовый матч команды на клубном чемпионате мира? Вы набрали одно очко, хотя играли в численном меньшинстве и имели дело с отставанием в два мяча.

– Мы хорошо начали и могли выиграть игру... Хорошо, что у нас появилась возможность вырвать ничью. Мы заслужили победу, создали много возможностей для этого. Во второй половине было добавлено всего пять минут дополнительного времени... Это решение судьи, он так смотрел на игру.

– «Бенфика» ушла на перерыв, проигрывая (1:2), но отреагировала, даже имея на одного игрока меньше, и сумела сделать счет 2:2. Вам понравилась реакция?

– В перерыве мы говорили, что нам нужно больше футболистов в штрафной соперника, между линиями, чтобы играть с динамикой, и это то, что мы сделали. Мы много атаковали, и я думаю, что могли бы выиграть игру.

– Одним из игроков, вышедших на замену во втором тайме, был Кокчу, постоянный игрок стартового состава «Бенфики» в течение сезона. Довольны его игрой?

– Вы видели, как играл Кекчю, с повязкой на теле. Было обидно, что Белотти был удален так рано, потому что мы чувствовали, что с двумя нападающими могли бы отодвинуть «Бока Хуниорс» ближе к их собственной штрафной. У соперника было численное преимущество, но этого было незаметно, – подытожил Лаже.

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клубный чемпионат мира по футболу Бенфика Бока Хуниорс Анатолий Трубин Бруну Лаже Оркун Кёкчю пресс-конференция
Николай Титюк Источник: A Bola
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