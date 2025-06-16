Бока Хуниорс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы C КЧМ-2025 17 июня в 01:00
В ночь на 17 июня состоится матч первого тура группы С клубного чемпионата мира 2025 между командами Бока Хуниорс (Аргентина) и Бенфика (Португалия).
Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встреч – 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
В одном квартете с Бока и Бенфикой выступают Бавария (Германия) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Днем ранее мюнхенцы разгромили соперников 10:0.
Бока Хуниорс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO и Суспільне Спорт.
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