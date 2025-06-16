В ночь на 17 июня состоится матч первого тура группы С клубного чемпионата мира 2025 между командами Бока Хуниорс (Аргентина) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встреч – 01:00 по Киеву.

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За орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

В одном квартете с Бока и Бенфикой выступают Бавария (Германия) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Днем ранее мюнхенцы разгромили соперников 10:0.

Бока Хуниорс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO и Суспільне Спорт.