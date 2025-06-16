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Клубный чемпионат мира
Бока Хуниорс
17.06.2025 01:00 - : -
Бенфика
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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 16:28 | Обновлено 16 июня 2025, 16:30
76
0

Бока Хуниорс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы C КЧМ-2025 17 июня в 01:00

16 июня 2025, 16:28 | Обновлено 16 июня 2025, 16:30
76
0
Бока Хуниорс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

В ночь на 17 июня состоится матч первого тура группы С клубного чемпионата мира 2025 между командами Бока Хуниорс (Аргентина) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встреч – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

В одном квартете с Бока и Бенфикой выступают Бавария (Германия) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Днем ранее мюнхенцы разгромили соперников 10:0.

Бока Хуниорс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO и Суспільне Спорт.

Бока Хуниорс – Бенфика
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Трансляция матча В эфире

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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