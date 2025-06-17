Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2. Четыре гола и три удаления. Видео голов
Команды встретились в первом туре КЧС
17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира проводят «Бока Хуниорс» и «Бенфика».
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основном составе.
Дважды португальцы пропустили в первом тайме. На 21-й минуте счет открыл Мигель Мерентиэль, а на 27-й Родриго Баталья удвоил преимущество.
В конце первого тайма игроки «Боки» остались в меньшинстве – Андер Эррера получил прямую красную карточку.
Уже в добавленное арбитром время Анхель Ди Мария отыграл один мяч.
Во втором тайме «Бенфика» пыталась воспользоваться большинством на поле, но на 72-й минуте составы остались равными, так как Белотти получил красную карточку.
И все же «Бенфика» сравняла счет на 84-й минуте. После подачи углового Отаменди замкнул передачу головой.
Клубный чемпионат мира
Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2
Голы: Мерентиэль, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84
Удаление: Эррера, 45, Фигаль, 88 – Белотти, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
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