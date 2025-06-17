Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2. Четыре гола и три удаления. Видео голов

17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира проводят «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основном составе.

Дважды португальцы пропустили в первом тайме. На 21-й минуте счет открыл Мигель Мерентиэль, а на 27-й Родриго Баталья удвоил преимущество.

В конце первого тайма игроки «Боки» остались в меньшинстве – Андер Эррера получил прямую красную карточку.

Уже в добавленное арбитром время Анхель Ди Мария отыграл один мяч.

Во втором тайме «Бенфика» пыталась воспользоваться большинством на поле, но на 72-й минуте составы остались равными, так как Белотти получил красную карточку.

И все же «Бенфика» сравняла счет на 84-й минуте. После подачи углового Отаменди замкнул передачу головой.

Клубный чемпионат мира

Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2

Голы: Мерентиэль, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84

Удаление: Эррера, 45, Фигаль, 88 – Белотти, 72

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