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Клубный чемпионат мира
Бока Хуниорс
17.06.2025 01:00 – FT 2 : 2
Бенфика
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 03:30 | Обновлено 17 июня 2025, 03:44
393
0

Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2. Четыре гола и три удаления. Видео голов

Команды встретились в первом туре КЧС

17 июня 2025, 03:30 | Обновлено 17 июня 2025, 03:44
393
0
Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2. Четыре гола и три удаления. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня свою встречу на Клубном чемпионате мира проводят «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основном составе.

Дважды португальцы пропустили в первом тайме. На 21-й минуте счет открыл Мигель Мерентиэль, а на 27-й Родриго Баталья удвоил преимущество.

В конце первого тайма игроки «Боки» остались в меньшинстве – Андер Эррера получил прямую красную карточку.

Уже в добавленное арбитром время Анхель Ди Мария отыграл один мяч.

Во втором тайме «Бенфика» пыталась воспользоваться большинством на поле, но на 72-й минуте составы остались равными, так как Белотти получил красную карточку.

И все же «Бенфика» сравняла счет на 84-й минуте. После подачи углового Отаменди замкнул передачу головой.

Клубный чемпионат мира

Бока Хуниорс – Бенфика – 2:2

Голы: Мерентиэль, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84

Удаление: Эррера, 45, Фигаль, 88 – Белотти, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
Хорхе Николас Фигаль (Бока Хуниорс) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
70’
Андреа Белотти (Бенфика) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
45’
Андер Эррера (Бока Хуниорс) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Батталья (Бока Хуниорс).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Мерентиель (Бока Хуниорс).
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Бенфика Бока Хуниорс клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин Анхель Ди Мария видео голов и обзор Николас Отаменди
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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