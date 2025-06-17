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17 июня 2025, 01:08 |
46
0

СВИТОЛИНА: «После рождения дочери для меня важно было дать себе время»

Первая ракетка Украина стала гостьей канала Adidas Originals

17 июня 2025, 01:08 |
46
0
СВИТОЛИНА: «После рождения дочери для меня важно было дать себе время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украина Элина Свитолина стала гостьей канала Adidas Originals и ответила на три вопроса.

Как материнство повлияло на то, как вы относитесь к испытаниям на корте и вне его?

– После рождения дочери для меня важно было дать себе время. Быть профессиональной спортсменкой – это уже само по себе нелегко. А когда ты имеешь свою семью – это несколько иное. Это приносит тебе много радости. И, конечно, ты чувствуешь много давления на своих плечах. Поэтому я просто стараюсь получать удовольствие как на корте, так и вне его. Просто быть решительной.

Как бы вы описали свой собственный стиль вне корта?

– Комфортный стиль, я бы сказала, «стрит-стайл». Мне нравится сочетать разные вещи. Спортивная одежда, повседневная одежда... Например, когда я после занятий в зале иду на встречу с друзьями. Так что я много чего миксую в одежде.

Что было в вашем юном возрасте, что вы надеетесь не изменится никогда?

– Для меня в те годы было важно, что мои родители были рядом. Они всегда возвращали меня на верный путь, когда я немного выпадала или мне нужна была мотивация. Очевидно, когда ты пытаешься построить профессиональную карьеру в теннисе, ты встречаешься с различными испытаниями. Приятно иметь рядом семью, которая действительно заботится о твоих мечтах.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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