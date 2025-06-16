Куда выйдут Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках

Аналитики Football Rankings обновили прогнозы по распределению клубов перед жеребьевкой еврокубков сезона 2025/26. Обновленные данные не обещают украинским грандам легкого пути.

Согласно обновленной оценке, Шахтер и Динамо, скорее всего, окажутся в основной сетке Лиги конференций. При этом ожидается, что обе команды попадут в первую корзину при жеребьевке основного раунда Лиги конференций.

Ранее эксперты предполагали, что Шахтер может оказаться в первом корзине Лиги Европы, а Динамо – в третьем в ЛЕ при условии прохождения квалификации. Однако нынешняя модель значительно снижает шансы украинских клубов попасть в основные турниры.

Сезон 2025/26 станет вторым, в котором УЕФА будет использовать реформированную систему еврокубков с новым лиговым форматом на 36 команд вместо классических групп. В Лиге чемпионов и Лиге Европы каждый клуб сыграет по 8 матчей по швейцарской системе, в Лиге конференций – по 6.

Распределение команд по корзинам: в ЛЧ и ЛЕ – по 4 корзины по 9 клубов, в ЛК – 6 корзин по 6 клубов. Жеребьевка сформирует матчи таким образом, что каждая команда сыграет с представителями разных корзин – дома и на выезде.

От Украины в еврокубках выступят 4 клуба. Динамо стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (Q2) в статусе сеяного, но в следующем раунде (Q3) потеряет этот статус. В случае неудачи Динамо продолжит борьбу в Лиге Европы или Лиге конференций.

Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы, сохраняя статус сеяного на всех этапах.

Вице-чемпион Александрия и 4-я команда УПЛ Полесье сыграют во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Обеим командам будет тяжело пройти отбор, так как на каждом этапе они будут иметь статус несеяных.

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