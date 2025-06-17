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Лига Европы
17 июня 2025, 00:40 | Обновлено 17 июня 2025, 00:48
248
0

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

17 июня в 16:00 состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЕ

17 июня 2025, 00:40 | Обновлено 17 июня 2025, 00:48
248
0
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Возможные соперники Шахтера в Q1 Лиги Европы

  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Хеккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Сабах (Азербайджан)
  • Ильвес Тампере (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится на официальном сайте УЕФА 17 июня в 16:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2025/26. Жеребьевка Q1

Корзины посева

Сеяные команды

  • Шахтер Донецк (Украина)
  • Легия Варшава (Варшава)
  • Партизан Белград (Сербия)
  • Шериф Тирасполь (Молдова)
  • ЧФР Клуж (Румуыния)
  • Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
  • Целе (Словения)
  • Спартак Трнава (Словакия)

Несеяные команды

  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Хеккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Сабах (Азербайджан)
  • Ильвес Тампере (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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