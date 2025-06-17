17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Возможные соперники Шахтера в Q1 Лиги Европы

АЕК Ларнака (Кипр)

Хеккен (Швеция)

Пакш (Венгрия)

Левски (Болгария)

Сабах (Азербайджан)

Ильвес Тампере (Финляндия)

Актобе (Казахстан)

Приштина (Косово)

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится на официальном сайте УЕФА 17 июня в 16:00

Лига Европы 2025/26. Жеребьевка Q1

Корзины посева

Сеяные команды

Шахтер Донецк (Украина)

(Украина) Легия Варшава (Варшава)

Партизан Белград (Сербия)

Шериф Тирасполь (Молдова)

ЧФР Клуж (Румуыния)

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Целе (Словения)

Спартак Трнава (Словакия)

Несеяные команды

АЕК Ларнака (Кипр)

Хеккен (Швеция)

Пакш (Венгрия)

Левски (Болгария)

Сабах (Азербайджан)

Ильвес Тампере (Финляндия)

Актобе (Казахстан)

Приштина (Косово)

Инфографика