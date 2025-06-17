Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
17 июня в 16:00 состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЕ
17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.
Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.
Возможные соперники Шахтера в Q1 Лиги Европы
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Хеккен (Швеция)
- Пакш (Венгрия)
- Левски (Болгария)
- Сабах (Азербайджан)
- Ильвес Тампере (Финляндия)
- Актобе (Казахстан)
- Приштина (Косово)
Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.
Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.
Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки проводится на официальном сайте УЕФА 17 июня в 16:00
Лига Европы 2025/26. Жеребьевка Q1
Корзины посева
Сеяные команды
- Шахтер Донецк (Украина)
- Легия Варшава (Варшава)
- Партизан Белград (Сербия)
- Шериф Тирасполь (Молдова)
- ЧФР Клуж (Румуыния)
- Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
- Целе (Словения)
- Спартак Трнава (Словакия)
Несеяные команды
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Хеккен (Швеция)
- Пакш (Венгрия)
- Левски (Болгария)
- Сабах (Азербайджан)
- Ильвес Тампере (Финляндия)
- Актобе (Казахстан)
- Приштина (Косово)
Инфографика
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