У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации Sport.fr, у парижан возникли трудности с подписанием украинца – до сих пор не согласованы условия трансфера с «Борнмутом». Кроме того, в гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ – «Челси» и «Ливерпуль», которые могут увести украинца из-под носа у французов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.