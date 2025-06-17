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  4. У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Англия
17 июня 2025, 08:23 |
22076
13

У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ

Илью хочет подписать «Ливерпуль» и «Челси»

17 июня 2025, 08:23 |
22076
13
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации Sport.fr, у парижан возникли трудности с подписанием украинца – до сих пор не согласованы условия трансфера с «Борнмутом». Кроме того, в гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ – «Челси» и «Ливерпуль», которые могут увести украинца из-под носа у французов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Ливерпуль Челси Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
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Комментарии 13
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Vbolivalnyk-Peter
Як на мене, якщо обирати Ліверпуль чи ПСЖ - тут навіть якось немає про що говорити (якщо це звісно правда, а не чергова "качка" збоку наших медіа). 
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+16
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Pixelman
Було б круто, якби Ілля перейшов в Ліверпуль 
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+13
Pavel_i_CO
Ван Дейк - Забарний. Потужно звучить 
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+1
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Serebro1233
Рости у 'ПСЖ' не буде,тимпаче с узьким почне кентячитись.
На Енфилд хай їде,буде Салаха салом годувати🔥
Слава Героям🇺🇦✌️
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+1
saltim
В Челси основа,а в Ливере лавка
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0
pfk_alexandria
Что значит талант вовремя слинял с помойки коррупционной шубинской))) 
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-7
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apepa
Предатель базарный не хочет в АПЛ. Ему суркис сказал к его другу сафонову перейти...
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-13
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