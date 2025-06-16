Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера

Украинский тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань хочет видеть в команде двух украинских футболистов, сообщает «Камон, плэй».

По информации источника, ими являются хавбек «Шахтера» Егор Назарина и полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев.

Шепелев провел в киевском «Динамо» 8 лет, после чего зимой 2025 года перебрался в «Александрию». В прошедшем сезоне на его счет 12 игр в Украинской Премьер-лиге, 1 забитый гол и 1 ассист.

Егор Назарина же провел 18 матчей на клубном уровне в прошедшем сезоне и отличился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что три именитых клуба интересуются игроком киевского «Динамо».