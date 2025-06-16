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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 12:02 | Обновлено 16 июня 2025, 12:07
2949
3

Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера

Житомирский клуб может усилиться Владимиром Шепелевым и Егором Назариной

16 июня 2025, 12:02 | Обновлено 16 июня 2025, 12:07
2949
3
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Украинский тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань хочет видеть в команде двух украинских футболистов, сообщает «Камон, плэй».

По информации источника, ими являются хавбек «Шахтера» Егор Назарина и полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев.

Шепелев провел в киевском «Динамо» 8 лет, после чего зимой 2025 года перебрался в «Александрию». В прошедшем сезоне на его счет 12 игр в Украинской Премьер-лиге, 1 забитый гол и 1 ассист.

Егор Назарина же провел 18 матчей на клубном уровне в прошедшем сезоне и отличился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что три именитых клуба интересуются игроком киевского «Динамо».

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Владимир Шепелев Егор Назарина Руслан Ротань Полесье Житомир Шахтер Донецк Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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Alexander Киев
Автор статті, ти хоч сам читаєш перед тим як опублікувати статтю? - заголовок: " Ротань хоче бачити в Олександрії " і потім перший абзац: " український тренер житомирського "Полісся " 
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