Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание 3 португальских клубов, сообщает Владимир Зверов.

По информации источника, 20-летним футболистом интересуются «Порту», «Бенфика» и «Спортинг».

В текущем сезоне Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Тарас Михавко попал в шорт-лист команды из Европы.