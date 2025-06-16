Украина. Премьер лига16 июня 2025, 11:29 | Обновлено 16 июня 2025, 11:30
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Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Тарас Михавко привлекает внимание «Порту», «Бенфики» и «Спортинга»
16 июня 2025, 11:29 | Обновлено 16 июня 2025, 11:30
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Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание 3 португальских клубов, сообщает Владимир Зверов.
По информации источника, 20-летним футболистом интересуются «Порту», «Бенфика» и «Спортинг».
В текущем сезоне Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Тарас Михавко попал в шорт-лист команды из Европы.
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ему просто повезло, что его в таком возрасте начали ставить в основу. Это создает трансферный ажиотаж.
Если там заиграет,то уже не Борнмуты и Плимуты ему светят,а топ-5 АПЛ