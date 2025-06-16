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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 11:29 | Обновлено 16 июня 2025, 11:30
724
2

Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо

Тарас Михавко привлекает внимание «Порту», «Бенфики» и «Спортинга»

16 июня 2025, 11:29 | Обновлено 16 июня 2025, 11:30
724
2
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание 3 португальских клубов, сообщает Владимир Зверов.

По информации источника, 20-летним футболистом интересуются «Порту», «Бенфика» и «Спортинг».

В текущем сезоне Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Тарас Михавко попал в шорт-лист команды из Европы.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу Тарас Михавко Порту Спортинг Лиссабон Бенфика Владимир Зверов
Даниил Кирияка Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Gargantua81
продайте его. не верю, что из него получится классный защитник.
ему просто повезло, что его в таком возрасте начали ставить в основу. Это создает трансферный ажиотаж.
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0
SHN
Вот переход в Португалию это намного лучше,чем сразу в АПЛ. 
Если там заиграет,то уже не Борнмуты и Плимуты ему светят,а топ-5 АПЛ
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0
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Теннис
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