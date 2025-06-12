Михавко попал в шорт-лист команды из Европы. Этот клуб брал ЛЧ

Роттердамский «Фейеноорд» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

По информации источника, 20-летний футболист находится в шорт-листе клуба Эредивизи. За игроком будут следить скауты во время молодежного чемпионата Европы.

Стоит отметить, что «Фейеноорд» является одной из немногих команд, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов. Клуб торжествовал в турнире в 1970 году.

В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 5 миллионов евро.

Ранее Игорь Суркис назвал сумму, за которую хочет продать Тараса Михавка.