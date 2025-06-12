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  4. Михавко попал в шорт-лист команды из Европы. Этот клуб брал ЛЧ
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 18:36 | Обновлено 12 июня 2025, 18:37
672
1

Михавко попал в шорт-лист команды из Европы. Этот клуб брал ЛЧ

Защитником киевского «Динамо» интересуется «Фейеноорд»

12 июня 2025, 18:36 | Обновлено 12 июня 2025, 18:37
672
1
Михавко попал в шорт-лист команды из Европы. Этот клуб брал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Роттердамский «Фейеноорд» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

По информации источника, 20-летний футболист находится в шорт-листе клуба Эредивизи. За игроком будут следить скауты во время молодежного чемпионата Европы.

Стоит отметить, что «Фейеноорд» является одной из немногих команд, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов. Клуб торжествовал в турнире в 1970 году.

В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 5 миллионов евро.

Ранее Игорь Суркис назвал сумму, за которую хочет продать Тараса Михавка.

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Тарас Михавко Динамо Киев Фейеноорд трансферы трансферы УПЛ чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Mark4854590
З Феєнордом був би класний варіант. Але ніхто його цього літа не продасть
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