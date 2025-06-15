Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе

Бывший футболист киевского «Динамо» и мадридского «Реала» Перица Огненович возвращается к тренерской работе.

Сербский специалист возглавит боснийский клуб «Рудар Приедор», который выступает в Первой лиге – втором по силе дивизионе. О назначении нового тренер клуб намерен объявить официально в ближайшее время.

Руководство «Рудар Приедор» ставит перед командой амбициозные задачи – намерены победить в своей лиге в сезоне 2025/26, после чего бороться за еврокубки в элитном дивизионе страны. Команда будет усилена новыми игроками, о которых попросил новый наставник.

Во время своей профессиональной карьеры Огненович играл в том числе за мадридский «Реал», киевское «Динамо» (2 матча за первую команду и 21 поединок за дубль), немецкий «Кайзерслаутен».

После того, как повесил бутсы на гвоздь, возглавлял молодежные команды Сербии, а в 2023 году входил в тренерский штаб харьковского «Металлиста».