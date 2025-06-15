Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Другие новости
15 июня 2025, 17:45 |
1462
0

Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе

Перица Огненович будет работаь в чемпионате Боснии и Герцеговины

15 июня 2025, 17:45 |
1462
0
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
ФК Металлист Харьков. Перица Огненович

Бывший футболист киевского «Динамо» и мадридского «Реала» Перица Огненович возвращается к тренерской работе.

Сербский специалист возглавит боснийский клуб «Рудар Приедор», который выступает в Первой лиге – втором по силе дивизионе. О назначении нового тренер клуб намерен объявить официально в ближайшее время.

Руководство «Рудар Приедор» ставит перед командой амбициозные задачи – намерены победить в своей лиге в сезоне 2025/26, после чего бороться за еврокубки в элитном дивизионе страны. Команда будет усилена новыми игроками, о которых попросил новый наставник.

Во время своей профессиональной карьеры Огненович играл в том числе за мадридский «Реал», киевское «Динамо» (2 матча за первую команду и 21 поединок за дубль), немецкий «Кайзерслаутен».

После того, как повесил бутсы на гвоздь, возглавлял молодежные команды Сербии, а в 2023 году входил в тренерский штаб харьковского «Металлиста».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо стал главным тренером сборной Италии
Сидорчук удивил, назвав сильнейшего легионера в истории Динамо
Перспективный легионер может перебраться в Динамо Киев свободным агентом
чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу Динамо Киев Реал Мадрид Перица Огненович Металлист Харьков назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 15 июня 2025, 18:03 0
Бавария – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Бавария – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 15 июня и начнется в 19:00 по Киеву

Стартует клубный чемпионат мира. 32 команды: состав групп, расписание
Футбол | 14 июня 2025, 19:00 0
Стартует клубный чемпионат мира. 32 команды: состав групп, расписание
Стартует клубный чемпионат мира. 32 команды: состав групп, расписание

Турнир в расширенном формате пройдет в США с 15 июня по 13 июля

Легенда Динамо назвал вратаря из Украины, который лучше Лунина и Трубина
Футбол | 14.06.2025, 20:40
Легенда Динамо назвал вратаря из Украины, который лучше Лунина и Трубина
Легенда Динамо назвал вратаря из Украины, который лучше Лунина и Трубина
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Футбол | 15.06.2025, 08:56
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока
Футбол | 15.06.2025, 15:41
ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока
ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
14.06.2025, 05:06 2
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 11
Бокс
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
14.06.2025, 18:25 29
Волейбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах
В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах
13.06.2025, 22:43
Бокс
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
14.06.2025, 06:55 3
Футбол
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
14.06.2025, 04:07
Футбол
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем