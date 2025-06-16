Рома продаст форварда в MLS. Он готов снизить зарплату, чтобы не уходить

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов с высокой вероятностью покинет Серию А во время летнего трансферного окна.

По информации источника, «волки» получили предложение от клуба из Major League Soccer (MLS) о полноценном трансфере 29-летнего футболиста.

«Рома» готова отпустит Шомуродова, так как он не входит в планы нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Стоит отметить, что сам форвард не хочет покидать Рим и готов пойти на существенное сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне Эльдор провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.

Контракт Шомуродова с римским коллективом истекает в июне 2026 года, но «Рома» не намерена продлевать соглашение, поэтому готова продать игрока, пока есть хоть какие-нибудь предложения о трансфере.