Почти год без работы. Легенда Ромы может возглавить именитый клуб

Представитель итальянской Серии А, «Парма», рассматривает вариант назначения новым тренером Даниэля Де Росси – экс-коуча римской «Ромы».

«Крестоносцы» вынуждены искать нового специалиста, поскольку Кристиан Киву покинул клуб и возглавил миланский «Интер».

Кроме Де Росси, в списке кандидатов на пост тренера «Пармы» присутствуют бывший коуч «Торино» Паоло Ваноли и экс-специалист «Фиорентины» Раффаэле Палладино.

Последним местом Даниэля была римская «Рома», в которой специалист проработал с января 2024 года по сентябрь 2024 года. Тренер был уволен из родного клуба из-за слабых результатов.