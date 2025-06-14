Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти год без работы. Легенда Ромы может возглавить именитый клуб
Италия
14 июня 2025, 10:38 | Обновлено 14 июня 2025, 10:41
169
1

Почти год без работы. Легенда Ромы может возглавить именитый клуб

Даниэль Де Росси заинтересовал «Парму»

14 июня 2025, 10:38 | Обновлено 14 июня 2025, 10:41
169
1
Почти год без работы. Легенда Ромы может возглавить именитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Де Росси

Представитель итальянской Серии А, «Парма», рассматривает вариант назначения новым тренером Даниэля Де Росси – экс-коуча римской «Ромы».

«Крестоносцы» вынуждены искать нового специалиста, поскольку Кристиан Киву покинул клуб и возглавил миланский «Интер».

Кроме Де Росси, в списке кандидатов на пост тренера «Пармы» присутствуют бывший коуч «Торино» Паоло Ваноли и экс-специалист «Фиорентины» Раффаэле Палладино.

Последним местом Даниэля была римская «Рома», в которой специалист проработал с января 2024 года по сентябрь 2024 года. Тренер был уволен из родного клуба из-за слабых результатов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил грузинскую Дилу
ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Таловерова и Ко. Плимут назначил наставника
ФОТО. Деле Алли расстался с топ-моделью. Она была его поддержкой
Даниэле Де Росси чемпионат Италии по футболу Серия A Парма назначение тренера
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Футбол | 14 июня 2025, 08:40 0
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале

Испанец обратился к Браиму Диасу

Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Футбол | 14 июня 2025, 06:11 3
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо

Киевский клуб не будет подписывать этих игроков

Президент Ворсклы прояснил ситуацию с будущим клуба
Футбол | 14.06.2025, 03:25
Президент Ворсклы прояснил ситуацию с будущим клуба
Президент Ворсклы прояснил ситуацию с будущим клуба
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Волейбол | 14.06.2025, 02:06
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Моуриньо хочет избавиться от экс-хава Шахтера. Его могут продать в Эвертон
Футбол | 14.06.2025, 10:15
Моуриньо хочет избавиться от экс-хава Шахтера. Его могут продать в Эвертон
Моуриньо хочет избавиться от экс-хава Шахтера. Его могут продать в Эвертон
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Де Россі насправді непогано розпочав в Ромі. Але певні невдачі на початку минулого сезону плюс конфлікт зі спортивним директором призвели до звільнення
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
12.06.2025, 11:23 1
Бокс
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
12.06.2025, 20:58 150
Футбол
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 4
Футбол
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 5
Бокс
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 2
Футбол
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
13.06.2025, 16:15 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем