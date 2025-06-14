Почти год без работы. Легенда Ромы может возглавить именитый клуб
Даниэль Де Росси заинтересовал «Парму»
Представитель итальянской Серии А, «Парма», рассматривает вариант назначения новым тренером Даниэля Де Росси – экс-коуча римской «Ромы».
«Крестоносцы» вынуждены искать нового специалиста, поскольку Кристиан Киву покинул клуб и возглавил миланский «Интер».
Кроме Де Росси, в списке кандидатов на пост тренера «Пармы» присутствуют бывший коуч «Торино» Паоло Ваноли и экс-специалист «Фиорентины» Раффаэле Палладино.
Последним местом Даниэля была римская «Рома», в которой специалист проработал с января 2024 года по сентябрь 2024 года. Тренер был уволен из родного клуба из-за слабых результатов.
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