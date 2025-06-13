ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Байера перешел к бронзовому призеру Серии А

Итальянская «Аталанта» официально выкупила контракт центрального защитника «Байера» Одилона Коссуну. Футболист после годичной аренды в составе «богини» решил полноценно перейти в стан «Аталанты».

Обошелся Одилон итальянскому клубу в 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «Атлантой» рассчитан до лета 2029 года.

За время аренды Коссуну отыграл 23 поединка во всех турнирах. Отличиться голом защитник не смог, однако оформил два ассиста.

На счету защитника 102 матча в составе «Байера», один гол и три результативные передачи.