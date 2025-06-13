ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Байера перешел к бронзовому призеру Серии А
Одилон Коссуну стал полноценным игроком «Аталанты»
Итальянская «Аталанта» официально выкупила контракт центрального защитника «Байера» Одилона Коссуну. Футболист после годичной аренды в составе «богини» решил полноценно перейти в стан «Аталанты».
Обошелся Одилон итальянскому клубу в 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «Атлантой» рассчитан до лета 2029 года.
За время аренды Коссуну отыграл 23 поединка во всех турнирах. Отличиться голом защитник не смог, однако оформил два ассиста.
На счету защитника 102 матча в составе «Байера», один гол и три результативные передачи.
OK... OK... 🥁🥁🥁@OdilonKossounou è al 100% atalantino! 🤩✍️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 13, 2025
Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen Fußball il diritto alle prestazioni sportive di Odilon Kossounou.#GoAtalantaGo ⚫️🔵
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