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Италия
13 июня 2025, 20:19 | Обновлено 13 июня 2025, 21:01
437
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Байера перешел к бронзовому призеру Серии А

Одилон Коссуну стал полноценным игроком «Аталанты»

13 июня 2025, 20:19 | Обновлено 13 июня 2025, 21:01
437
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Байера перешел к бронзовому призеру Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Одилон Коссуну

Итальянская «Аталанта» официально выкупила контракт центрального защитника «Байера» Одилона Коссуну. Футболист после годичной аренды в составе «богини» решил полноценно перейти в стан «Аталанты».

Обошелся Одилон итальянскому клубу в 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «Атлантой» рассчитан до лета 2029 года.

За время аренды Коссуну отыграл 23 поединка во всех турнирах. Отличиться голом защитник не смог, однако оформил два ассиста.

На счету защитника 102 матча в составе «Байера», один гол и три результативные передачи.

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Андрей Витренко Источник: ФК Аталанта Бергамо
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