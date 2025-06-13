Байер нашел замену Вирцу в клубе, где играет Забарный
Джастин Клюйверт может сменить футбольную прописку
26-летний нидерландский нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт может перейти в леверкузенский «Байер» уже этим летом.
Об этом сообщает издание talkSPORT.
Известно, что в подписании Клюйверта заинтересован главный тренер «фармацевтов» Эрик тен Хаг.
В прошлом сезоне Джастин сыграл за «Борнмут» 39 матчей и забил 13 мячей.
Похоже, «Борнмут» ожидает большая распродажа. Команду уже покинул Дин Хойсен, который перешел в мадридский «Реал», а Милош Керкез находится на стадии переговоров с «Ливерпулем».
Также в ПСЖ может перейти и украинец Илья Забарный, а Антуан Семеньйо привлек внимание нескольких клубов АПЛ.
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