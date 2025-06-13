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Германия
13 июня 2025, 16:01 | Обновлено 13 июня 2025, 16:08
513
0

Байер нашел замену Вирцу в клубе, где играет Забарный

Джастин Клюйверт может сменить футбольную прописку

13 июня 2025, 16:01 | Обновлено 13 июня 2025, 16:08
513
0
Байер нашел замену Вирцу в клубе, где играет Забарный
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нидерландский нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт может перейти в леверкузенский «Байер» уже этим летом.

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Известно, что в подписании Клюйверта заинтересован главный тренер «фармацевтов» Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Джастин сыграл за «Борнмут» 39 матчей и забил 13 мячей.

Похоже, «Борнмут» ожидает большая распродажа. Команду уже покинул Дин Хойсен, который перешел в мадридский «Реал», а Милош Керкез находится на стадии переговоров с «Ливерпулем».

Также в ПСЖ может перейти и украинец Илья Забарный, а Антуан Семеньйо привлек внимание нескольких клубов АПЛ.

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Борнмут Джастин Клюйверт Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Илья Забарный Флориан Вирц
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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