Байер нашел замену Вирцу в клубе, где играет Забарный

26-летний нидерландский нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт может перейти в леверкузенский «Байер» уже этим летом.

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Известно, что в подписании Клюйверта заинтересован главный тренер «фармацевтов» Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Джастин сыграл за «Борнмут» 39 матчей и забил 13 мячей.

Похоже, «Борнмут» ожидает большая распродажа. Команду уже покинул Дин Хойсен, который перешел в мадридский «Реал», а Милош Керкез находится на стадии переговоров с «Ливерпулем».

Также в ПСЖ может перейти и украинец Илья Забарный, а Антуан Семеньйо привлек внимание нескольких клубов АПЛ.