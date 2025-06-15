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15.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
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15 июня 2025, 21:30 | Обновлено 15 июня 2025, 21:52
1539
0

Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии

Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке

15 июня 2025, 21:30 | Обновлено 15 июня 2025, 21:52
1539
0
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня в 19:00 прошел матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0). Владимир Бражко был удален в конце игры.

Дания и Украина возглавляют группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 баллу). В 22:00 матч второго тура сыграют Нидерланды и Дания.

Далее команда Унаи Мельгосы должна провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

В другой группе Англия сыграла вничью со Словенией (0:0) и с 4 очками. лидирует в квартете

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

19:00. Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0

22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21

22:00. Чехия U-21 – Германия U-21

Турнирные таблицы

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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