Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии

15 июня в 19:00 прошел матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2).

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Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0). Владимир Бражко был удален в конце игры.

Дания и Украина возглавляют группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 баллу). В 22:00 матч второго тура сыграют Нидерланды и Дания.

Далее команда Унаи Мельгосы должна провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

В другой группе Англия сыграла вничью со Словенией (0:0) и с 4 очками. лидирует в квартете

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

19:00. Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0

22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21

22:00. Чехия U-21 – Германия U-21

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