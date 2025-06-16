Англия U21

Вечером 15 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Англия не сумела переиграть Словению, и матч завершился вничью (0:0)

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В группе лидирует Германия с 6 очками, а Англия идет второй с 4 пунктами, опережая Словению (1) и Чехию (0).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

19:00. Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0