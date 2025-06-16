Англия U21

15.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
Молодежные турниры16 июня 2025, 03:23 | Обновлено 16 июня 2025, 03:56
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Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0. Не сумели забить. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21
16 июня 2025, 03:23 | Обновлено 16 июня 2025, 03:56
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Вечером 15 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
Англия не сумела переиграть Словению, и матч завершился вничью (0:0)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе лидирует Германия с 6 очками, а Англия идет второй с 4 пунктами, опережая Словению (1) и Чехию (0).
Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня
19:00. Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0
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