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Евро U21
Англия U21
15.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
Словения U21
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16 июня 2025, 03:23 | Обновлено 16 июня 2025, 03:56
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0

Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0. Не сумели забить. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21

16 июня 2025, 03:23 | Обновлено 16 июня 2025, 03:56
8
0
Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0. Не сумели забить. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Англия не сумела переиграть Словению, и матч завершился вничью (0:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе лидирует Германия с 6 очками, а Англия идет второй с 4 пунктами, опережая Словению (1) и Чехию (0).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

19:00. Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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