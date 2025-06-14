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Евро U21
Англия U21
15.06.2025 19:00 - : -
Словения U21
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14 июня 2025, 20:58 |
26
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Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Поединок состоится 15 июня в 19:00 по Киеву

14 июня 2025, 20:58 |
26
0
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
УЕФА

В воскресенье, 15 июня, на Евро-2025 U-21 состоится матч группы В между молодежными сборными Англии и Словении. Поединок в пройдет в городе Нитра (Словакия) на стадионе «Под Зобором» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Англия U-21

Сборная Англии U-21 отбор к Евро-2025 проходила в одной группе со сборной Украины U-21. Англичане финишировали на первом месте, опередив команду Унаи Мельгосы на одно очко. Готовясь к старту на чемпионате Европы, сборная Англии провела четыре товарищеских матча. Команда сыграла вничью со сборными Испании (2:2) и Нидерландов (1:1). Затем последовали поражение от сборной Франции (3:5) и победа над сборной Португалии (4:2).

На Евро-2025 сборная Англии стартовала матчем со сборной Чехии. Англичане открыли счет в конце первого тайма, а на 48-й минуте закрепили преимущество. Чехия быстро отыграла один мяч. Но на 76-й минуте Чарли Крессуэлл сделал счет 3:1 в пользу сборной Англии.

Словения U-21

Сборная Словении U-21 отбор на Евро-2025 проводила в группе со сборными Франции, Боснии и Герцеговины, Австрии и Кипра. Словенцы неожиданно для многих, заняли в первое место, опередив на одно очко сборную Франции. Готовясь к чемпионату Европы, сборная Словении в товарищеских матчах сыграла вничью со сборной Украины (1:1) и потерпела поражение в матче со сборной Финляндии (0:1).

Первый матч на Евро-2025 сборная Словении проводила против сборной Германии. И потерпели поражение со счетом 0:3, пропустив на 19-й, 42-й и 82-й минутах.

Личные встречи

Команды провели между собой три матча. Два закончились с одинаковым счетом 2:2. А в одном поединке сборная Словении одержала победу со счетом 2:1.

Прогноз

Сборная Англии играет результативно. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Англия U21
15 июня 2025 -
19:00
Словения U21
Тотал больше 3,5 1,95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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