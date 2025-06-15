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Евро U21
Чехия U21
15.06.2025 22:00 - : -
Германия U21
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Молодежные турниры
15 июня 2025, 15:35 | Обновлено 15 июня 2025, 16:36
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Евро-2025 U-21. Матчи 2-го тура, 15 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите вечером 15 июня поединки 2-го тура чемпионата Европы U-21

15 июня 2025, 15:35 | Обновлено 15 июня 2025, 16:36
121
0
Евро-2025 U-21. Матчи 2-го тура, 15 июня. Смотреть онлайн LIVE
Kosice Stadium

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

12 июня проходят 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче в Кошице играют Финляндия U-21 и Украина U-21. В другом матче группы встречаются Нидерланды U-21 и Дания U-21.

После 1-го тура Дания возглавила группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня

  • 19:00. Англия U-21 – Словения U-21
  • 19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21
  • 22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21
  • 22:00. Чехия U-21 – Германия U-21

Инфографика

19:00. Англия U-21 – Словения U-21

19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21

22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21

22:00. Чехия U-21 – Германия U-21

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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