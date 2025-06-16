Чехия U-21 – Германия U-21 – 2:4. Бундестим в плей-офф. Видео голов и обзор

Вечером 15 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Вторую победу одержала Германия и досрочно вышла в 1/4 финала Евро-2025 U-21.

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Лидирует Германия с 6 очками, а Англия идет второй с 4 пунктами, опережая Словению (1) и Чехию (0).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

22:00. Чехия U-21 – Германия U-21 – 2:4

Голы: Арри-Мби, 61 (автогол), Спачил, 66 – Тресольди, 34, Небель, 41, Вольтемаде, 54, Мартель, 59

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