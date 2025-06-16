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Евро U21
Чехия U21
15.06.2025 22:00 – FT 2 : 4
Германия U21
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16 июня 2025, 03:57 | Обновлено 16 июня 2025, 04:13
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Чехия U-21 – Германия U-21 – 2:4. Бундестим в плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21

16 июня 2025, 03:57 | Обновлено 16 июня 2025, 04:13
40
0
Чехия U-21 – Германия U-21 – 2:4. Бундестим в плей-офф. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Вторую победу одержала Германия и досрочно вышла в 1/4 финала Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидирует Германия с 6 очками, а Англия идет второй с 4 пунктами, опережая Словению (1) и Чехию (0).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

22:00. Чехия U-21 – Германия U-21 – 2:4

Голы: Арри-Мби, 61 (автогол), Спачил, 66 – Тресольди, 34, Небель, 41, Вольтемаде, 54, Мартель, 59

Видео голов и обзор

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Карел Спачил (Чехия U21).
61’
ГОЛ ! Автогол забил Брайт Аррей-Мби (Германия U21).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Мартель (Германия U21).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия U21).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Пауль Небель (Германия U21).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Германия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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