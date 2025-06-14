Чехия U-21 – Германия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Матч начнется 15 июня в 22:00 по Киеву
В воскресенье, 15 июня состоится игра 2-го тура молодежного чемпионата Европы U-21 между сборными Чехии и Германии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Чехия U-21
За 8 матчей отбора коллектив завоевал 14 очков и занял 2-е место в группе, уступив Дании на 3 очка. В стыковых матчах чехи противостояли бельгийцам и смогли одержать победу с общим счетом 3:1. В 1-м туре Евро коллектив проиграл сборной Англии со счетом 3:1, но благодаря лучшей разнице мячей, чем в Словении, находится на 3-м месте группы.
Германия U-21
26 очков за 10 игр квалификации позволили немцам занять 1 место группы отбора и получить прямую путевку на турнир. За эти 10 матчей команда ни разу не проиграла, однако имела осечки в матче против сверстников из Польши и Косово. В 1-м туре чемпионата Европы коллектив разгромил Словению со счетом 3:0 и находится на вершине группы Б.
Личные встречи
Последний раз команды встречались на групповом этапе Евро 2023, тогда победу со счетом 2:1 одержала Чехия. Однако с тех пор в составах команд произошло немало перемен.
Интересные факты
- Германия забила 35 голов во время квалификации на Евро, лучший показатель только в Англии – 41 мяч.
- В последних 5 играх сборная Чехии смогла одержать всего 1 победу.
- Беспроигрышная серия Германии длится уже 16 матчей, последний раз коллектив проигрывал в 2023 году в матче группового этапа Евро против Англии.
Возможные стартовые составы
Чехия: Горничек – Спачил, Пребсл, Халоупек – Сухомел, Странский, Выдра, Гадаш – Данек – Фила, Сейк
Германия: Атуболу – Браун, Арри-Мби, Розенфельдер, Коллинз – Небель, Мартель, Райц – Груда, Трезольди, Вольтемаде
Прогноз
Я поставлю в Германию с форой -1 и коэффициентом 1.68.
22:00
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