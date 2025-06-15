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Финляндия U21
15.06.2025 19:00 – FT 0 : 2
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15 июня 2025, 21:23 | Обновлено 15 июня 2025, 21:39
6729
0

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2. Ванат и Брагару. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура молодежного чемпионата Европы

15 июня 2025, 21:23 | Обновлено 15 июня 2025, 21:39
6729
0
Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2. Ванат и Брагару. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня в 19:00 прошел матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ранее в первом туре группы D Украина уступила Данию (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0). Владимир Бражко был удален в конце игры.

Дания и Украина возглавляют группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 баллу).

Далее команда Унаи Мельгосы должна провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня, Кошице.

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин

ГОЛ! 2:0. Максим Брагару, 49 мин

События матча

90’ +1
Владимир Бражко (УКРАИНА U21) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (УКРАИНА U21).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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