Финляндия U21

В воскресенье, 15 июня, состоится поединок 2-го тура группового раунда молодежного чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Финляндии и Украины. Матч пройдет в Кошице (Словакия) на Кошицкой футбольной арене, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наша команда начала турнир с поражения от Дании со счетом 2:3. Подопечные Унаи Мельгосы дважды по ходу поединка вели в счете, но не сумели удержать приемлемый результат. Сборная Финляндии в первом матче неожиданно сыграли вничью с фаворитом группы D Нидерландами (2:2). При этом финны вели со счетом 2:0, но упустили победу. Предыдущие встречи «сине-желтых» с Финляндией состоялись в квалификации Евро-2021. Тогда команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия U-21 – lУкраина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.