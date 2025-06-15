Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Особый акцент перед стартовым матчем молодежной сборной Украины на чемпионате Европы-2025 в Словакии мы делали на том, что крайне необходимо одержать победу, чтобы потом не повторять опыт предыдущих выступлений на крупных международных соревнованиях во всех наших возрастных категориях. Однако соперникам из Дании команда Унаи Мельгосы все же уступила (2:3), поэтому уже второй матч для «сине-желтых» рисковал приобрести фатальный характер.

И соперник при этом был не менее неуступчивым, чем «красная гвардия» – сборная Финляндии, которая многих в первом туре умудрилась удивить, сыграв вничью против фаворита нашего квартета, Нидерландов. И это также закручивало интригу в группе, которая и без того имела достаточно предпосылок для напряженной борьбы за места в плей-офф.

Наша команда собрала к себе немало вопросов по итогам первой игры, и на некоторые из них мы все же увидели ответы уже в столь краткосрочной перспективе. Во-первых, удалось держать соперников настолько подальше от ворот Нещерета, что в первом тайме финны и не пытались им угрожать. А вместо этого Украина снова открыла счет незадолго до завершения первого получаса игрового времени, и на этот раз Ванат все-таки подтвердил статус нашей надежды в атаке, со второй попытки переиграв Бергстрема на левом фланге штрафной.

А вообще, того вратаря «Челси» проверяли любыми доступными методами, и только при дальних ударах он производил более-менее обнадеживающее для своей команды впечатление. Остальные эпизоды – игра до грубой ошибки, которая в итоге произошла в начале уже второй половины игры, когда «сине-желтые» бросили все силы на то, чтобы быстро забить снова и обеспечить себе комфортное преимущество. А не как против Дании было.

И все-таки Бергстрем помог в этом, когда непонятно как пытался перехватить подачу Велетня с левого фланга, которая в итоге доставила мяч под пустые ворота для Брагару. Как минимум, после этого гола стало дышать значительно легче всем. Команде Мельгосы – в частности, потому что она снова потеряла тонус где-то после 60 минуты настолько, что даже свои фирменные подачи со стандартов финны начали штамповать в направлении нашей штрафной одна за другой.

А мы тем временем так же «охотно» дарили им возможности для этих передач в виде стандартов, один из которых в итоге привел к первому предупреждению для Бражка не столько за фол в центре поля, сколько за отбрасывание мяча после этого. И вторую желтую уже на первой минуте компенсированного времени наш капитан увидел перед собой тоже по итогам нарушения правил. А значит, количественно проблем у украинцев точно не уменьшилось. Но Нещерета финны так и не пробили, а значит, желаемого результата «сине-желтые» все-таки достигли. Пусть и снова не без приключений. Есть мнение, что это уже где-то видели.

Матч последнего тура Украина проведет против Нидерландов, а Финляндия сыграет против Дании.

Чемпионат Европы U-21. Группа D. 2-й тур.

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Ванат (28), Брагару (49)

Предупреждения: Коски (80) – Бражко (55), Ярмолюк (66), Салюк (71), Михавко (75)

Вилучення: Бражко (91, друга жовта картка)

Финляндия U-21: Бергстрем, Гальвез, Янссон, Пелтола (Хюрюляйнен, 54), Коски, Валлиус (Илитольва, 81), Мархиев (Скюття, 46), Вяянянен, Кейскинен, Лийматта (Пююхтия, 74)

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик (Салюк, 69), Очеретько (Рубчинский, 62), Бражко, Ярмолюк, Велетень (Смоляков, 92), Ванат (Вьюнник, 69), Брагару (Волошин, 62)

Арбитр: Алессандро Дудич (Швейцария)

Кошицкая футбольная арена (Кошице, Словакия)

ФИНЛЯНДИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА