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15 июня 2025, 20:56 | Обновлено 15 июня 2025, 21:35
7685
66

Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы

15 июня 2025, 20:56 | Обновлено 15 июня 2025, 21:35
7685
66
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Getty Images/Global Images Ukraine

Особый акцент перед стартовым матчем молодежной сборной Украины на чемпионате Европы-2025 в Словакии мы делали на том, что крайне необходимо одержать победу, чтобы потом не повторять опыт предыдущих выступлений на крупных международных соревнованиях во всех наших возрастных категориях. Однако соперникам из Дании команда Унаи Мельгосы все же уступила (2:3), поэтому уже второй матч для «сине-желтых» рисковал приобрести фатальный характер.

И соперник при этом был не менее неуступчивым, чем «красная гвардия» – сборная Финляндии, которая многих в первом туре умудрилась удивить, сыграв вничью против фаворита нашего квартета, Нидерландов. И это также закручивало интригу в группе, которая и без того имела достаточно предпосылок для напряженной борьбы за места в плей-офф.

Наша команда собрала к себе немало вопросов по итогам первой игры, и на некоторые из них мы все же увидели ответы уже в столь краткосрочной перспективе. Во-первых, удалось держать соперников настолько подальше от ворот Нещерета, что в первом тайме финны и не пытались им угрожать. А вместо этого Украина снова открыла счет незадолго до завершения первого получаса игрового времени, и на этот раз Ванат все-таки подтвердил статус нашей надежды в атаке, со второй попытки переиграв Бергстрема на левом фланге штрафной.

А вообще, того вратаря «Челси» проверяли любыми доступными методами, и только при дальних ударах он производил более-менее обнадеживающее для своей команды впечатление. Остальные эпизоды – игра до грубой ошибки, которая в итоге произошла в начале уже второй половины игры, когда «сине-желтые» бросили все силы на то, чтобы быстро забить снова и обеспечить себе комфортное преимущество. А не как против Дании было.

И все-таки Бергстрем помог в этом, когда непонятно как пытался перехватить подачу Велетня с левого фланга, которая в итоге доставила мяч под пустые ворота для Брагару. Как минимум, после этого гола стало дышать значительно легче всем. Команде Мельгосы – в частности, потому что она снова потеряла тонус где-то после 60 минуты настолько, что даже свои фирменные подачи со стандартов финны начали штамповать в направлении нашей штрафной одна за другой.

А мы тем временем так же «охотно» дарили им возможности для этих передач в виде стандартов, один из которых в итоге привел к первому предупреждению для Бражка не столько за фол в центре поля, сколько за отбрасывание мяча после этого. И вторую желтую уже на первой минуте компенсированного времени наш капитан увидел перед собой тоже по итогам нарушения правил. А значит, количественно проблем у украинцев точно не уменьшилось. Но Нещерета финны так и не пробили, а значит, желаемого результата «сине-желтые» все-таки достигли. Пусть и снова не без приключений. Есть мнение, что это уже где-то видели.

Матч последнего тура Украина проведет против Нидерландов, а Финляндия сыграет против Дании.

Чемпионат Европы U-21. Группа D. 2-й тур.

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Ванат (28), Брагару (49)

Предупреждения: Коски (80) – Бражко (55), Ярмолюк (66), Салюк (71), Михавко (75)

Вилучення: Бражко (91, друга жовта картка)

Финляндия U-21: Бергстрем, Гальвез, Янссон, Пелтола (Хюрюляйнен, 54), Коски, Валлиус (Илитольва, 81), Мархиев (Скюття, 46), Вяянянен, Кейскинен, Лийматта (Пююхтия, 74)

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик (Салюк, 69), Очеретько (Рубчинский, 62), Бражко, Ярмолюк, Велетень (Смоляков, 92), Ванат (Вьюнник, 69), Брагару (Волошин, 62)

Арбитр: Алессандро Дудич (Швейцария)

Кошицкая футбольная арена (Кошице, Словакия)

ФИНЛЯНДИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +1
Владимир Бражко (УКРАИНА U21) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (УКРАИНА U21).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 67
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Шлюхтари в трауре. Сборная победила, два динамовца забили. Ну и фиг с ними, с убогими.
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+12
Показать Скрыть 4 ответа
Перець
Мене більше всього дивують вболівальники кротів суцільний негатив на гру збірної
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+10
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JSI
Сынки спасибо вам за эту победу  вы просто не представляете как она нас здесь мотивирует!
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+9
sania
Багато пишуть, що Бражко начудив... Подивіться епізод і скажіть ЩО??? Просто цікаво.. (друга жовта)
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
Ну молодці. Очікувана перемога. Грали краще, тільки карток нахапалися, плюс вилучення. А далі голландці, просто, звісно не буде. З перемогою!
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+7
Alex86 1
Всех с победой! Верим в наших. 
Ну а нюансы с нашими сборными пока будут всегда.
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+7
😸
В'юнник мав гарну нагоду забивати 3 гол і ставити крапку, але чомусь завалився на газон перед воротами, ну то таке. Багато створили моментів могли забити більше, могли і пропустити.
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Динамівцці красавцці)
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+6
Vitason
Без опорника с голандцами сложно будет,надежда на Ярмолюка
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+5
C.Пеклов
Молодці!Рахунок нормальний!Тепер треба ,щоб голандці не виграли у данців.
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+5
😸
З реалізацією є проблеми, немає останього удару, якийсь самбур з'являється, коли футболісти опиняються в двох метрах перед воротами
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+4
adidas777
Результат є, гра в другому таймі жах...  Суддя гандон...
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+4
Андрій Заліщук
Перемога є, але після 60 десь хвилини наче почали економити сили, підсіли, якісь паси неточні, шкода, що Бражко не зіграє з нідерами
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+4
Перець
Ну слава богу виграли ,Бражко втомився
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+4
Микола Захарченко
Добре , що перемогли 🇺🇦✌️ Потрібно Мельгосі заспокоїти хлопців, а то дуже багато карток та непотрібних фолів. Пресинг та швидкість фінських футболістів іноді створювали проблеми . Дійсно багато помилок , обрізок та невірних рішень , але результат , як то кажуть на табло . Ми маємо шанси пройти далі .
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+3
avk2307
 Турнір класний, дуже цікаво дивитись кожен матч. Реально потенційні гравці основи клубів топових тут грають. Будемо за наших вболівати. Хай себе покажуть
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+3
Лига
3-0 конечно лучше, но 2-0 тоже не плохо. Думаю надо чтобы голандцы вынесли датчан, а там уже и не знаю, что для нас после 3 тура было бы лучше. Ну всё от нас зависит выиграем у голландцев точно пройдем дальше
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+3
Pavel_i_CO
Тепер потрібно, щоб Данія не програла Нідерландам
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+3
MaximusOne
Хороший результат для подальшої боротьби в групі, жахливий другий тайм.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Shakhtar GRAND
🎉Вітання! Молодці ⚽Ванат, ⚽Брагару. Висловлюємо підтримку Бражку, у збірній💙💛 для нас це передусім Українські гравці, а 😸Коті ще й приємно що з його клубу і отже особливо радісно муркоче! 😊
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+2
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