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Евро U21
Финляндия U21
15.06.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
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Чемпионат Европы
15 июня 2025, 08:42 | Обновлено 15 июня 2025, 08:43
383
2

Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025

После стартового поражения победа в этой игре очень нужна

15 июня 2025, 08:42 | Обновлено 15 июня 2025, 08:43
383
2
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 15 июня, состоится матч второго тура молодежного чемпионата Европы, в котором будут играть сборные Финляндии и Украины. Игра пройдет в Кошице (Словакия) на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Финляндия U-21

Сборная Финляндии вышла на Евро через плей-офф. В своей группе она заняла второе место, позволившее поспорить с Норвегией, кто достоин сыграть на молодежном чемпионате Европы. Спор выиграли финны, одолев оппонента с общим счетом 6:3.

В первом туре «филины» играли против сборной Нидерландов. Причем чуть не создали в этой игре сенсацию. После первого тайма они выигрывали 2:0, являясь андердогом противостояния. Однако победу не удержали, пропустив в начале второй половины и уже в самом конце матча.

Как следствие, команда делит второе-третье место в группе после первого тура (первые датчане, последние украинцы). Тренер Финляндии Мика Лехкосуо настроен оптимистично:

«Мы анализировали последний матч, сравнивали с игрой украинской сборной, интересовались мнениями футболистов для лучшей подготовки, смотрели вчера видео, как защищаться против Украины. Сегодня снова смотрели нарезки, как играть против Украины в нападении, также анализировали матч с Данией.

Трудно сравнивать Украину с Нидерландами, потому что Нидерланды играют шире и больше используют фланги. Украинцы больше используют центр поля, но когда Украина может играть от центра, то активно использует фланги и нападающих. У Нидерландов и Украины есть общие игровые черты, поэтому многое менять не нужно на этот матч».

Украина U-21

Украина тоже заняла в своей группе второе место, но этого хватило, чтобы напрямую попасть на Евро, поскольку подопечные Мельгосы начали терять очки только после семи стартовых побед. Перед Евро наша молодежка провела товарищескую игру с Испанией и сенсационно ее выиграла благодаря голу Квасницы в дополнительное время.

Однако первую игру на турнире «сине-желтые» проиграли. Нельзя сказать, конечно, что поражение было заслуженным, скорее это была игра равных команд и одной больше повезло. Украинцы дважды вели в счете благодаря голам «динамовцев» Волошина и Брагару, но в итоге все же уступили со счетом 2:3. Кстати, лучшим игроком игры был признан полузащитник Олег Очеретько, на счету которого две результативные передачи.

У обоих авторов голов диагностировались мышечные повреждения, поэтому точно сказать, сыграют ли они, нельзя, но и информации о серьезных травмах не поступало.

Вполне возможны несколько точечных замен в составе. Руслан Нещерет на воротах не провалился, но не выручал, поэтому в основе может выйти Ермаков. Неуверенно выглядел на фланге Вивчаренко, поэтому ожидаем в основе «заокеановца» Смолякова. Кроме того, качественно отыграл вышедший на замену Ярмолюк, поэтому ждем и его в составе.

История встреч

В пяти матчах, сыгравших команды, преимущество на стороне Украины – две победы против одной при двух ничьих.

Ориентировочные составы

Финляндия U-21: Бергстрем – Янссон, Гальвес, Коски, Илитовла, Арифи, Хюрюляйнен, Вяянянен, Скит, Мархиев, Кескинен, Терхо

Украина U-21: Ермаков – Роман, Батагов, Козик, Смоляков – Бражко, Ярмолюк – Волошин, Очеретько, Брагару – Ванат

Прогноз на противостояние

Если Украина не выиграет, это станет огромным позором, поскольку на нашу молодежку возлагались большие надежды на этом турнире и выход из группы считался обязательным. Поэтому все же допустим, что подопечные Мельгосы одержат столь важную победу.

Прогноз Sport.ua
Финляндия U21
15 июня 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
Победа Украины 1.98 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Тут вже немає права на помилку. Тільки перемога.. СпортЮА вперто Єрмакова на ворота ставить, навіть незважаючи на те, що вчора Нещерет, на прес-конференції з Мельгосою був )))
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0
Remark
Ставки: Фінляндія ІТБ1 та ТБ2 загальний в матчі.
Прогноз: Фіни точно забʼють. Але кофи говорять, що нічиєї не має бути, тому сподіваюся на 1:2 перемогу України.
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0
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