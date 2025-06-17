На игре Челси – Лос-Анджелес была заполнена лишь треть стадиона

6 июня состоялся матч первого тура клубного чемпионата мира между английским «Челси» и американским «Лос-Анджелесом».

Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

По информации ВВС, на стадионе присутствовало всего 22 137 зрителей, хотя арена вмещает 71 тысячу.

Источники сообщают, что ФИФА ожидала около 26 тысяч болельщиков, ведь в США это был рабочий день в 15:00.

Самый дешевый билет на игру стоил 50 долларов, а во время матча можно было приобрести билет онлайн за 35 долларов.

Болельщикам «Лос-Анджелеса» также было сложно добраться до игры, ведь между городами более 3 тысяч километров.

В матче «Челси» одержал победу над «Лос-Анджелесом» (2:0).