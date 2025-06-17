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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 04:51 | Обновлено 17 июня 2025, 04:53
255
0

На игре Челси – Лос-Анджелес была заполнена лишь треть стадиона

Матчи в рабочее время не пользуются популярностью

17 июня 2025, 04:51 | Обновлено 17 июня 2025, 04:53
255
0
На игре Челси – Лос-Анджелес была заполнена лишь треть стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июня состоялся матч первого тура клубного чемпионата мира между английским «Челси» и американским «Лос-Анджелесом».

Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

По информации ВВС, на стадионе присутствовало всего 22 137 зрителей, хотя арена вмещает 71 тысячу.

Источники сообщают, что ФИФА ожидала около 26 тысяч болельщиков, ведь в США это был рабочий день в 15:00.

Самый дешевый билет на игру стоил 50 долларов, а во время матча можно было приобрести билет онлайн за 35 долларов.

Болельщикам «Лос-Анджелеса» также было сложно добраться до игры, ведь между городами более 3 тысяч километров.

В матче «Челси» одержал победу над «Лос-Анджелесом» (2:0).

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Александр Сильченко Источник: BBC
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