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Клубный чемпионат мира
Челси
16.06.2025 22:00 – FT 2 : 0
Лос-Анджелес
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 00:03 | Обновлено 17 июня 2025, 00:51
628
0

Новичок начал с ассиста. Челси уверенно обыграл Лос-Анджелес

Команда Марески встретила сопротивление, но ее атака была более мощной

17 июня 2025, 00:03 | Обновлено 17 июня 2025, 00:51
628
0
Новичок начал с ассиста. Челси уверенно обыграл Лос-Анджелес
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубный чемпионат мира продолжает набирать обороты, и мы уже добрались до первых матчей в группе D, где легко найти явного фаворита – это лондонский «Челси», для которого и этот турнир начинается с таким же опосредованным по уровню исполнительского мастерства набором оппонентов, как и Лига конференций УЕФА в этом сезоне. Который коллектив Энцо Марески, кстати, в итоге выиграл.

В квартете вместе с «синими» присутствуют также бразильский «Фламенго», тунисский «Эсперанс» и американский ФК «Лос-Анджелес», поэтому можно было сделать смелое предположение перед началом турнира, что «пенсионеры» точно должны участвовать в плей-офф в будущем. Начинали они свои выступления с игры против хозяев турнира, но не в родном для них месте, а в Атланте, где расположен один из самых интересных стадионов соревнований – «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Плохая новость для Джанни Инфантино – местная публика оказалась не слишком охотно идти смотреть игру с участием одного из соперников одноименной местной команды в МЛС против явного фаворита. Трибуны заполнили едва на половину, и это с безумными скидками на билеты в последние дни перед игрой! Да и было бы еще ради чего собираться в итоге.


x.com/ChelseaFC

Эта игра не стала ярким примером матча в формате «фаворит-аутсайдер», где одни постоянно давят, а другие закрываются в защите и ждут своих шансов. Последнее у «Лос-Анджелеса» вообще вряд ли бы получилось, да и исполнительное мастерство игроков «Челси» заметно превосходило в плане креативных действий в атаке. В итоге, американцы за первый тайм и интересного момента не создали у ворот Санчеса.

Команда Марески тем временем тоже никуда не торопилась, но воспользовалась быстрой атакой в середине первой половины встречи и открыла счет. Джексон разрезал оборону передачей на правый фланг чужого штрафного, где Нету посадил на газон Холлингсгеда замахом, после чего расстрелял ближний угол чужих ворот. «Черно-золотых» хватило до перерыва только на то, чтобы постоянными передачами за спины защитникам нагружать оборону соперников, и не более того.

После перерыва пошли замены, и на одно хорошо знакомое фамилия в составе гостей стало больше – на поле появился Жиру. Но Оливье особо активными действиями в почтенном футбольном возрасте не отличался, тогда как более молодой его партнер, Денис Буанга, тратил атаку за атакой. Собственно, все моменты «Лос-Анджелеса» в этой игре оказались на его счету, но пробить Санчеса ударами низом с близкого расстояния по разным углам так и не получилось.


x.com/ChelseaFC

В «Челси» тем временем активно пытались играть в атакующий футбол одни и те же действующие лица – Палмер, Нету, Джексон, Фернандес, Кайседо. Мадуэке, например, на поле вышел вообще не с той ноги. А вот новичок Лиам Делап даже очень заметно появился на замену, и в итоге на 80 минуте именно его подача с правого фланга нашла в чужом вратарском Энцо, который расстрелял Льориса с близкого расстояния. На этом все вопросы в этой игре были сняты.

Следующий матч лондонский «Челси» проведет против бразильского «Фламенго», а американский «Лос-Анджелес» примет тунисский «Эсперанс».

Клубный чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

«Челси» – ФК «Лос-Анджелес» - 2:0

Голы: Нету, 34, Фернандес, 79

Предупреждения: Джеймс, 36, Адарабиойо, 45+1, Кукурелья, 75 – Мартинес, 58, Паленсия, 90+2

«Челси»: Санчес – Кукурелья, Колвилл, Адарабиойо, Джеймс (Гюсто, 46) – Кайседо (Эссугу, 84), Лавия (Фернандес, 46) – Мадуэке (Джордж, 64), К. Палмер (Нкунку, 85), Нету – Джексон (Делап, 63).

ФК «Лос-Анджелес»: Льорис – Холлингсхед, Сегура, Лонг, Паленсия – Тилльман (Марлон, 87), Жезус (Амая, 81), Дельгадо (Ебоа, 87) – Буанга, Эбобиссе (Жиру, 46), Ордас (Мартинес, 38).

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла).

Стадион: «Мерседес-Бенц Стедиум» (Атланта, США).

Удары (в створ): 17 (6) – 8 (4)
Угловые: 17 – 6
Оффсайды: 1 – 4.

ЧЕЛСИ - ФК ЛОС-АНДЖЕЛЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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