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  4. Мареска прокомментировал победу над Лос-Анджелесом на КЧМ
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 04:15 |
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Мареска прокомментировал победу над Лос-Анджелесом на КЧМ

Челси одержал уверенную победу над соперником

17 июня 2025, 04:15 |
30
0
Мареска прокомментировал победу над Лос-Анджелесом на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Лос-Анджелесом» (2:0) в первом туре Клубного чемпионата мира.

«Мы завершили сезон в Премьер-лиге и Лиге конференций очень уверенно в обороне, почти не пропуская. Сегодня мы продолжили в том же духе и хотим сохранить эту настройку.

Что касается Делапа и Джексона, то оба – очень хороши, и, надеюсь, оба будут забивать и ассистировать, как сегодня. Я предпочитаю иметь четырех-пятерых игроков, которые забивают по 10–12 голов, чем одного, который забивает 40. Сегодня также забил Энцо – это замечательно.

В прошлом сезоне мы пытались использовать разные угрозы, разные инструменты. У нас было два-три месяца без Нико и Марка, поэтому мы искали другие решения. Но когда у тебя в составе такие нападающие, как Нико и Лиам – это приятное чувство для главного тренера.

Ты знаешь, что кого бы ни выбрал – это будет правильное решение.

Педру Нету – замечательный человек, очень профессиональный и каждый день много работает. Сегодня он провел очень хороший матч и с момента своего прихода к нам выступает на высоком уровне.

В следующем сезоне он, вероятно, будет еще лучше в плане голов и ассистов. В целом мы очень довольны Педру».

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Лос-Анджелес (MLS) клубный чемпионат мира по футболу Челси Энцо Мареска пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Челси
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