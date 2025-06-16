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Челси
16.06.2025 22:00 - : -
Лос-Анджелес
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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 15:21 | Обновлено 16 июня 2025, 15:22
52
0

Челси – Лос-Анджелес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира

16 июня 2025, 15:21 | Обновлено 16 июня 2025, 15:22
52
0
Челси – Лос-Анджелес. Текстовая трансляция матча
x.com/ChelseaFC

В понедельник, 16-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в рамках группы D, в котором сразятся лондонский «Челси» и американский ФК «Лос-Анджелес». Матч пройдет в Атланте (США), на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало в 22:00.

Противостояние с украинским подтекстом могло бы быть на международном уровне, но проблемы Михаила Мудрика в «Челси» всем известны, а Артем Смоляков находится в расположении молодежной сборной. Впрочем, в этой паре все равно найдется достаточно известных имен для европейских болельщиков – даже в составе американской команды. «Челси» – явный фаворит, но не всего турнира, как это было в Лиге конференций УЕФА, которую команда Энцо Марески в итоге выиграла в этом году. А «Лос-Анджелес» попытается навязать борьбу за второе место. Там еще и «Фламенгу» с «Эсперансом» из Туниса подтянутся.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – ФК «Лос-Анджелес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Челси
16 июня 2025 -
22:00
Лос-Анджелес
Фора. Челси -1.5 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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