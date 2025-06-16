В понедельник, 16-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в рамках группы D, в котором сразятся лондонский «Челси» и американский ФК «Лос-Анджелес». Матч пройдет в Атланте (США), на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало в 22:00.

Противостояние с украинским подтекстом могло бы быть на международном уровне, но проблемы Михаила Мудрика в «Челси» всем известны, а Артем Смоляков находится в расположении молодежной сборной. Впрочем, в этой паре все равно найдется достаточно известных имен для европейских болельщиков – даже в составе американской команды. «Челси» – явный фаворит, но не всего турнира, как это было в Лиге конференций УЕФА, которую команда Энцо Марески в итоге выиграла в этом году. А «Лос-Анджелес» попытается навязать борьбу за второе место. Там еще и «Фламенгу» с «Эсперансом» из Туниса подтянутся.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – ФК «Лос-Анджелес», за которой можно следить в украинской версии сайта.