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16 июня, начнут свой путь на клубном чемпионате мира Челси – ФК Лос-Анджелес. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Челси

Над «синими» не шутил только ленивый, на старте сезона, ведь команда покупала много ненужных игроков за большие деньги, не хватало заявки, что всех туда вписать. Сезон начался тяжело, но в итоге команда добилась желаемого, стала четвертой в АПЛ, что позволило квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Челси может похвастаться тем, что выиграл в прошедшем сезоне Лигу конференций, да, трофей не самый престижный, зато лондонцы первые, которые выигрывали все три еврокубка, таким достижением мог раньше похвастаться разве что Жозе Моуриньо.

Судя по составу группы, на клубном чемпионате мира, Челси будет бороться за первую строчку с Фламенгу, не выход в плей-офф можно расценивать, как большой провал.

ФК Лос-Анджелес

Американский коллектив уже начал клубный чемпионат мира, ведь успел сыграть в плей-ин против мексиканского Клуб Америка, который удалось обыграть только в овертайме – 2:1.

Сезон у Лос-Анджелеса в разгаре, в своей конференции МЛС команда идет шестой, имея две игры в запасе, теоретически могут добраться до третьей строчки. Главное в чемпионате, пробиться в плей-офф, а там уже сражаться за титул. У Лос-Анджелеса сейчас образовалась серия из десяти матчей без поражений, во всех турнирах. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Канзас-Сити со счетом 3:1.

Несмотря на то, что турнир проходит в США, не думаю, что у клуба есть большие перспективы, даже выход из группы будет серьезным успехом.

Прогноз

Очередная пара, у которой нет истории очных противостояний, они сыграют между собой впервые. Челси большой фаворит, Лос-Анджелес хоть и не сыграет дома, но наверняка будет ощущать поддержку трибун.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 1,29, ничья – 6,17, победа Лос-Анджелеса– 9,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Лондонцы должны контролировать ход встречи, в таком противостоянии. Думаю, Челси покажет, почему европейский футбол считается самым сильным, ставлю на их победу с форой -1,5 гола за 1,78.