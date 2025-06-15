Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Легенда сборной Италии выделил футболистов атакующей линии
Легенда сборной Италии и «Милана», экс-защитник Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю.
«Тремя величайшими игроками, которых я видел в своей карьере, были Лионель Месси, Диего Марадона и Роналду Назарио», — сказал Паоло Мальдини.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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