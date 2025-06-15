Легенда сборной Италии и «Милана», экс-защитник Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю.

«Тремя величайшими игроками, которых я видел в своей карьере, были Лионель Месси, Диего Марадона и Роналду Назарио», — сказал Паоло Мальдини.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.