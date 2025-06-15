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  4. Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Италия
15 июня 2025, 23:44 |
1029
0

Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю

Легенда сборной Италии выделил футболистов атакующей линии

15 июня 2025, 23:44 |
1029
0
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Легенда сборной Италии и «Милана», экс-защитник Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю.

«Тремя величайшими игроками, которых я видел в своей карьере, были Лионель Месси, Диего Марадона и Роналду Назарио», — сказал Паоло Мальдини.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Паоло Мальдини Лионель Месси Диего Марадона Роналдо Милан сборная Италии по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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