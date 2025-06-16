Кто выйдет в элиту? В Испании прошел первый матч финала плей-офф за Ла Лигу

В испанской Сегунде стартовал финал плей-офф за выход в Ла Лигу.

В первом матче 15 июня «Мирандес» дома минимально обыграл «Овьедо» со счётом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 3-й минуте забил Альберто Рейна после передачи Икера Бенито.

Ключевым моментом стал пенальти в пользу «Овьедо» во втором тайме. Сантьяго Коломбатто не сумел его реализовать, удар отбил вратарь Рауль Фернандес.

«Мирандес» получил небольшое преимущество перед ответной игрой, которая состоится 21 июня на поле «Овьедо».

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Финал, первый матч. 15 июня 2025

Мирандес – Овьедо – 1:0

Гол: Альберто Рейна, 3

Нереализованный пенальти: Коломбатто, 85 (Овьедо)

Сетка плей-офф

Видео гола и обзор матча

Инфографика