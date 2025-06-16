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Испания
16 июня 2025, 04:55 | Обновлено 16 июня 2025, 05:13
164
0

Кто выйдет в элиту? В Испании прошел первый матч финала плей-офф за Ла Лигу

Команда Мирандес минимально выиграла первый поединок у Овьедо

16 июня 2025, 04:55 | Обновлено 16 июня 2025, 05:13
164
0
Кто выйдет в элиту? В Испании прошел первый матч финала плей-офф за Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine

В испанской Сегунде стартовал финал плей-офф за выход в Ла Лигу.

В первом матче 15 июня «Мирандес» дома минимально обыграл «Овьедо» со счётом 1:0.

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Единственный гол на 3-й минуте забил Альберто Рейна после передачи Икера Бенито.

Ключевым моментом стал пенальти в пользу «Овьедо» во втором тайме. Сантьяго Коломбатто не сумел его реализовать, удар отбил вратарь Рауль Фернандес.

«Мирандес» получил небольшое преимущество перед ответной игрой, которая состоится 21 июня на поле «Овьедо».

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Финал, первый матч. 15 июня 2025

Мирандес – Овьедо – 1:0

Гол: Альберто Рейна, 3

Нереализованный пенальти: Коломбатто, 85 (Овьедо)

Сетка плей-офф

Видео гола и обзор матча

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чемпионат Испании по футболу Мирандес Овьедо видео голов и обзор переходные матчи Ла Лига Сегунда пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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