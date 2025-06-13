Два автогола. Определена финальная пара плей-офф за выход в Ла Лигу

Команда Мирандес одержала уверенную победу над Расингом со счетом 4:1 во втором матче полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу, обеспечив себе место в финале.

После ничьей 3:3 в первой игре команда из Миранды-де-Эбро выиграла второй поединок и все противостояние. Уже на 7-й минуте Исета открыл счет, но на 12-й Магетт Гейе сравнял результат.

Во втором тайме Мирандес полностью доминировал. На 58-й минуте мяч влетел в сетку после автогола Хоакина Эськьеты, а через несколько минут еще один автогол записал на себя Хавьер Кастро. Окончательную точку поставил Исета, оформив дубль на 70-й минуте (4:1).

Мирандес вышел в финал плей-офф. В решающем матче эта команда встретится с Овьедо, который в своем полуфинале обыграл Альмерию. Финальные матчи пройдут 15 и 21 июня.

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Полуфинал, ответный матч, 12 июня 2025

Мирандес – Расинг Сантандер – 4:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Исета, 7, 70, Эськьета, 63 (автогол), Кастро, 66 (автогол) – Гейе, 12

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