Бенфика и Бока Хуниорс продолжили свои безвыигрышные серии

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» со счетом 2:2.

«Бока Хуниорс» стал первым клубом из Южной Америки, начиная с 2007 года, который забил более одного гола команде из Европы на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы). Предыдущим клубом также был «Бока Хуниорс» (2007, в игре против «Милана»).

«Бенфика» не может победить уже в четырех матчах подряд в сезоне во всех турнирах:

«Бока Хуниорс» не может победить в пяти матчах подряд в сезоне в основное время:

