Аргентинские игроки Бенфики вошли в историю Клубных чемпионатов мира

Три гола из четырех в матче забили аргентинские футболисты, причем два из них – игроки «Бенфики»: Анхель Ди Мария и Николас Отаменди. Они стали первой аргентинской парой игроков, которые отметились голами в одной игре против команды из Аргентины на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы).

Анхель Ди Мария и Николас Отаменди стали третьим и четвертым аргентинскими футболистами, которые забивали голы в ворота команды из Аргентины на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке:

Рубен Айяла (1975, «Атлетико», против «Индепендьенте»)

Лионель Месси (2009, «Барселона», против «Эстудиантеса»)

Лионель Месси (2015, «Барселона», против «Ривер Плейт»)

Анхель Ди Мария (2025, «Бенфика», против «Бока Хуниорс»)

Николас Отаменди (2025, «Бенфика», против «Бока Хуниорс»)

Анхель Ди Мария забил гол в ворота уже седьмой аргентинской команды (шесть раз он делал это в составе «Росарио Сентраль»): «Кильмес», «Расинг», «Ланус», «Химнасия», «Колон», «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс».

Анхель Ди Мария стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы):

37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти

37 лет и 125 дней – Николас Отаменди

37 лет и 123 дня – Анхель Ди Мария

35 лет и 361 день – Карим Бензема

35 лет и 275 дней – Томас Мюллер