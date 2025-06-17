Аргентинские игроки Бенфики вошли в историю Клубных чемпионатов мира
Оба гола в ворота Бока Хуниорс забили именно аргентинцы
Три гола из четырех в матче забили аргентинские футболисты, причем два из них – игроки «Бенфики»: Анхель Ди Мария и Николас Отаменди. Они стали первой аргентинской парой игроков, которые отметились голами в одной игре против команды из Аргентины на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы).
Анхель Ди Мария и Николас Отаменди стали третьим и четвертым аргентинскими футболистами, которые забивали голы в ворота команды из Аргентины на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке:
- Рубен Айяла (1975, «Атлетико», против «Индепендьенте»)
- Лионель Месси (2009, «Барселона», против «Эстудиантеса»)
- Лионель Месси (2015, «Барселона», против «Ривер Плейт»)
- Анхель Ди Мария (2025, «Бенфика», против «Бока Хуниорс»)
- Николас Отаменди (2025, «Бенфика», против «Бока Хуниорс»)
Анхель Ди Мария забил гол в ворота уже седьмой аргентинской команды (шесть раз он делал это в составе «Росарио Сентраль»): «Кильмес», «Расинг», «Ланус», «Химнасия», «Колон», «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс».
Анхель Ди Мария стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы):
- 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
- 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
- 37 лет и 123 дня – Анхель Ди Мария
- 35 лет и 361 день – Карим Бензема
- 35 лет и 275 дней – Томас Мюллер
🇦🇷Argentinos que marcaram a clubes 🇦🇷argentinos em 🏆Mundiais de Clubes:— Playmaker (@playmaker_PT) June 16, 2025
1975 Ayala (Atl. Madrid) vs Independiente
2009 Messi (Barcelona) vs Estudiantes
2015 Messi (Barcelona) vs River Plate
2025 Ángel Di María (Benfica) vs Boca Juniors pic.twitter.com/bUzsbyg1yP
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