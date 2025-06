Аргентинские игроки Бенфики вошли в историю Клубных чемпионатов мира

Три гола из четырех в матче забили аргентинские футболисты, причем два из них – игроки «Бенфики»: Анхель Ди Мария и Николас Отаменди. Они стали первой аргентинской парой игроков, которые отметились голами в одной игре против команды из Аргентины на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы).

Анхель Ди Мария и Николас Отаменди стали третьим и четвертым аргентинскими футболистами, которые забивали голы в ворота команды из Аргентины на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке:

Анхель Ди Мария забил гол в ворота уже седьмой аргентинской команды (шесть раз он делал это в составе «Росарио Сентраль»): «Кильмес», «Расинг», «Ланус», «Химнасия», «Колон», «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс».

Анхель Ди Мария стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы):

🇦🇷Argentinos que marcaram a clubes 🇦🇷argentinos em 🏆Mundiais de Clubes:

1975 Ayala (Atl. Madrid) vs Independiente

2009 Messi (Barcelona) vs Estudiantes

2015 Messi (Barcelona) vs River Plate

2025 Ángel Di María (Benfica) vs Boca Juniors pic.twitter.com/bUzsbyg1yP