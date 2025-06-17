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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 05:52 |
410
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Аргентинские игроки Бенфики вошли в историю Клубных чемпионатов мира

Оба гола в ворота Бока Хуниорс забили именно аргентинцы

17 июня 2025, 05:52 |
410
0
Аргентинские игроки Бенфики вошли в историю Клубных чемпионатов мира
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Три гола из четырех в матче забили аргентинские футболисты, причем два из них – игроки «Бенфики»: Анхель Ди Мария и Николас Отаменди. Они стали первой аргентинской парой игроков, которые отметились голами в одной игре против команды из Аргентины на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы).

Анхель Ди Мария и Николас Отаменди стали третьим и четвертым аргентинскими футболистами, которые забивали голы в ворота команды из Аргентины на Клубном чемпионате мира / Межконтинентальном кубке:

  • Рубен Айяла (1975, «Атлетико», против «Индепендьенте»)
  • Лионель Месси (2009, «Барселона», против «Эстудиантеса»)
  • Лионель Месси (2015, «Барселона», против «Ривер Плейт»)
  • Анхель Ди Мария (2025, «Бенфика», против «Бока Хуниорс»)
  • Николас Отаменди (2025, «Бенфика», против «Бока Хуниорс»)

Анхель Ди Мария забил гол в ворота уже седьмой аргентинской команды (шесть раз он делал это в составе «Росарио Сентраль»): «Кильмес», «Расинг», «Ланус», «Химнасия», «Колон», «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс».

Анхель Ди Мария стал третьим самым возрастным автором гола на Клубных чемпионатах мира (включая предыдущие форматы):

  • 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
  • 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
  • 37 лет и 123 дня – Анхель Ди Мария
  • 35 лет и 361 день – Карим Бензема
  • 35 лет и 275 дней – Томас Мюллер

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Бенфика Бока Хуниорс Анхель Ди Мария Николас Отаменди клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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