Источник: защитник Левого Берега перейдет в Облонь

Клуб УПЛ «Оболонь» усилит свою защиту Дмитрием Семеновым, игроком «Левого Берега», который выбыл в Первую лигу.

25-летний центральный защитник перейдет к «пивоварам» на правах свободного агента. Ожидается, что контракт будет рассчитан на один сезон, до конца сезона 2025/26.

Семенов, который также может сыграть на позиции опорного полузащитника, призван компенсировать потерю Данила Карася, чей контракт с клубом истекает 30 июня.

Дмитрий Семенов перешел в «Левый Берег» в 2024 году после трех лет в «Кривбассе».