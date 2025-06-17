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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 05:50 | Обновлено 17 июня 2025, 06:14
189
0

Источник: защитник Левого Берега перейдет в Облонь

Дмитрий Семеное не останется в Первой лиге и сменит клуб

17 июня 2025, 05:50 | Обновлено 17 июня 2025, 06:14
189
0
Источник: защитник Левого Берега перейдет в Облонь
ФК Левый Берег. Дмитрий Семенов

Клуб УПЛ «Оболонь» усилит свою защиту Дмитрием Семеновым, игроком «Левого Берега», который выбыл в Первую лигу.

25-летний центральный защитник перейдет к «пивоварам» на правах свободного агента. Ожидается, что контракт будет рассчитан на один сезон, до конца сезона 2025/26.

Семенов, который также может сыграть на позиции опорного полузащитника, призван компенсировать потерю Данила Карася, чей контракт с клубом истекает 30 июня.

Дмитрий Семенов перешел в «Левый Берег» в 2024 году после трех лет в «Кривбассе».

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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