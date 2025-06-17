Источник: защитник Левого Берега перейдет в Облонь
Дмитрий Семеное не останется в Первой лиге и сменит клуб
Клуб УПЛ «Оболонь» усилит свою защиту Дмитрием Семеновым, игроком «Левого Берега», который выбыл в Первую лигу.
25-летний центральный защитник перейдет к «пивоварам» на правах свободного агента. Ожидается, что контракт будет рассчитан на один сезон, до конца сезона 2025/26.
Семенов, который также может сыграть на позиции опорного полузащитника, призван компенсировать потерю Данила Карася, чей контракт с клубом истекает 30 июня.
Дмитрий Семенов перешел в «Левый Берег» в 2024 году после трех лет в «Кривбассе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Odesa Football Media Team прекратила сотрудничество с RENEPRO
Команда Унаи Мельгосы 18 июня проведет матч 3-го тура Евро-2025 U-21