Левый Берег пытается сохранить ведущего защитника. Его зовут в УПЛ

Защитник Дмитрий Семенов в прошлом сезоне был основным игроком «Левого Берега», проведя за команду всего 26 матчей (1 гол и 1 передача). Но контракт 25-летнего центрбека подходит к концу уже 30 июня.

По информации Sport.ua, «Левый Берег» прилагает максимум усилий, чтобы продлить трудовой договор с воспитанником «Днепра», в этом лично заинтересован президент «желто-зеленых» Николай Лавренко. Тем не менее у Семенова есть сразу два конкретных варианта в УПЛ. Более того, с одним из клубов украинской элиты переговоры находятся в продвинутой стадии.

Напомним, что до «Левого Берега» Семенов поиграл в УПЛ за «Кривбасс». В юном возрасте футболист успел побывать в «Александрии», но в ее составе он сыграл только в Кубке Украины, а в матчах чемпионата на поле не появлялся.

Напомним, «Левый Берег» в своем дебютном сезоне в УПЛ занял 14-е место, после чего в стыковых матчах проиграл «Металлисту 1925» (0:1, 0:1) и вылетел в Первую лигу.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ.