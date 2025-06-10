Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ

10-11 июня ФК «Левый Берег» собирается официально объявить о назначении нового главного тренера, который заменит Виталия Первака. Им станет Андрей Гаврюшов, который в прошлом сезоне возглавлял молодежный состав (U-19). Что касается уже экс-руководителя Виталия Первака, у которого контракт с клубом до 30 июня, его судьба в «Левом Берегу» определится после встречи с руководством столичного клуба.

По имеющейся информации, после вылета из УПЛ кардинальные изменения произойдут не только на тренерском мостике, но и среди футболистов. Уже покинули «Левый Берег» Владислав Войцеховский, Клим Приходько, Владислав Шаповал. Также не будут продлены контракты с Иваном и Николаем Когутами, Вадимом Сташкивым.

Чтобы сохранить молодежный состав в «Левом Берегу» решили заявить вторую клубную команду во Вторую лигу. Ее возглавит Александр Ломко, который ранее был одним из тренеров перволигового ФК «ЮКСА».

Ранее сообщалось, что Виталий Первак покинет пост главного тренера «Левого Берега».