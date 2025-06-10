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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 13:29 |
723
0

Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ

Виталий Первак ждет встречи с руководством клуба

10 июня 2025, 13:29 |
723
0
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

10-11 июня ФК «Левый Берег» собирается официально объявить о назначении нового главного тренера, который заменит Виталия Первака. Им станет Андрей Гаврюшов, который в прошлом сезоне возглавлял молодежный состав (U-19). Что касается уже экс-руководителя Виталия Первака, у которого контракт с клубом до 30 июня, его судьба в «Левом Берегу» определится после встречи с руководством столичного клуба.

По имеющейся информации, после вылета из УПЛ кардинальные изменения произойдут не только на тренерском мостике, но и среди футболистов. Уже покинули «Левый Берег» Владислав Войцеховский, Клим Приходько, Владислав Шаповал. Также не будут продлены контракты с Иваном и Николаем Когутами, Вадимом Сташкивым.

Чтобы сохранить молодежный состав в «Левом Берегу» решили заявить вторую клубную команду во Вторую лигу. Ее возглавит Александр Ломко, который ранее был одним из тренеров перволигового ФК «ЮКСА».

Ранее сообщалось, что Виталий Первак покинет пост главного тренера «Левого Берега».

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Виталий Первак Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев U-19 Вторая лига Украины Александр Ломко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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