ЯРМОЛЮК: «Мы смотрели обе игры Нидерландов. Знаем: это сильный соперник»
Хавбек сборной Украины U-21 прокомментировал победу над финнами
Игрок молодёжной сборной Украины поделился своими впечатлениями от Евро-2025 U-21.
Во втором матче на Евро-2025 U-21 молодёжная сборная Украины обыграла Финляндию (2:0).
Матч прокомментировал игрок украинской команды Егор Ярмолюк.
Егор Ярмолюк (полузащитник): «У нас прекрасное настроение, очень важная для нас победа, так что движемся дальше.
Для меня самое главное – что мы победили и взяли три очка, но чтобы выйти в плей-офф, нам нужно хорошо сыграть в последнем матче.
Мы смотрели оба матча сборной Нидерландов на этом турнире и знаем, насколько это сильный соперник. Но мы будем стараться показать нашу лучшую игру».
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