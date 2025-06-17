ЯРМОЛЮК: «Мы смотрели обе игры Нидерландов. Знаем: это сильный соперник»

Игрок молодёжной сборной Украины поделился своими впечатлениями от Евро-2025 U-21.

Во втором матче на Евро-2025 U-21 молодёжная сборная Украины обыграла Финляндию (2:0).

Матч прокомментировал игрок украинской команды Егор Ярмолюк.

Егор Ярмолюк (полузащитник): «У нас прекрасное настроение, очень важная для нас победа, так что движемся дальше.

Для меня самое главное – что мы победили и взяли три очка, но чтобы выйти в плей-офф, нам нужно хорошо сыграть в последнем матче.

Мы смотрели оба матча сборной Нидерландов на этом турнире и знаем, насколько это сильный соперник. Но мы будем стараться показать нашу лучшую игру».