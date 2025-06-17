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Молодежные турниры
17 июня 2025, 04:23 | Обновлено 17 июня 2025, 04:49
92
0

ЯРМОЛЮК: «Мы смотрели обе игры Нидерландов. Знаем: это сильный соперник»

Хавбек сборной Украины U-21 прокомментировал победу над финнами

17 июня 2025, 04:23 | Обновлено 17 июня 2025, 04:49
92
0
ЯРМОЛЮК: «Мы смотрели обе игры Нидерландов. Знаем: это сильный соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок молодёжной сборной Украины поделился своими впечатлениями от Евро-2025 U-21.

Во втором матче на Евро-2025 U-21 молодёжная сборная Украины обыграла Финляндию (2:0).

Матч прокомментировал игрок украинской команды Егор Ярмолюк.

Егор Ярмолюк (полузащитник): «У нас прекрасное настроение, очень важная для нас победа, так что движемся дальше.

Для меня самое главное – что мы победили и взяли три очка, но чтобы выйти в плей-офф, нам нужно хорошо сыграть в последнем матче.

Мы смотрели оба матча сборной Нидерландов на этом турнире и знаем, насколько это сильный соперник. Но мы будем стараться показать нашу лучшую игру».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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