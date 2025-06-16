Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации Fichajes, Забарного в первую очередь хочет видеть в «ПСЖ» главный тренер Луис Энрике. Испанский коуч лично попросил боссов парижан довести трансфер украинского центрбека до логического завершения.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.