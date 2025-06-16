Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Переход Ильи – желание главного тренера парижан
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».
По информации Fichajes, Забарного в первую очередь хочет видеть в «ПСЖ» главный тренер Луис Энрике. Испанский коуч лично попросил боссов парижан довести трансфер украинского центрбека до логического завершения.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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