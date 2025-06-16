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  4. Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Франция
16 июня 2025, 00:02 |
1448
0

Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?

Переход Ильи – желание главного тренера парижан

16 июня 2025, 00:02 |
1448
0
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации Fichajes, Забарного в первую очередь хочет видеть в «ПСЖ» главный тренер Луис Энрике. Испанский коуч лично попросил боссов парижан довести трансфер украинского центрбека до логического завершения.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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