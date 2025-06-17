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Португалия
17 июня 2025, 06:05 | Обновлено 17 июня 2025, 06:29
658
0

Стало известно, где хочет продолжить карьеру бомбардир Дьекереш

Форвард Спортинга нацелен на переход в лондонский Арсенал

17 июня 2025, 06:05 | Обновлено 17 июня 2025, 06:29
658
0
Стало известно, где хочет продолжить карьеру бомбардир Дьекереш
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш отдает предпочтение переходу в «Арсенал», несмотря на активный интерес «Манчестер Юнайтед».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, шведский форвард видит «канониров» своим приоритетным вариантом для летнего трансфера. Хотя «красные дьяволы» также выходили на игрока в последние недели, шансы МЮ на успех значительно снизились.

Дьекереш остается одним из ключевых претендентов на усиление атакующей линии лондонцев. В «Манчестер Юнайтед» осознают, что шансы подписать шведа уменьшаются, и трансфер сейчас выглядит маловероятным.

В сезоне 2024/25 Дьекереш блестяще провел кампанию в «Спортинге», забив суммарно 54 гола в 52 матчах и став лучшим бомбардиром всех топ-чемпионатов Европы.

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Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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