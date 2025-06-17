Стало известно, где хочет продолжить карьеру бомбардир Дьекереш
Форвард Спортинга нацелен на переход в лондонский Арсенал
Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш отдает предпочтение переходу в «Арсенал», несмотря на активный интерес «Манчестер Юнайтед».
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, шведский форвард видит «канониров» своим приоритетным вариантом для летнего трансфера. Хотя «красные дьяволы» также выходили на игрока в последние недели, шансы МЮ на успех значительно снизились.
Дьекереш остается одним из ключевых претендентов на усиление атакующей линии лондонцев. В «Манчестер Юнайтед» осознают, что шансы подписать шведа уменьшаются, и трансфер сейчас выглядит маловероятным.
В сезоне 2024/25 Дьекереш блестяще провел кампанию в «Спортинге», забив суммарно 54 гола в 52 матчах и став лучшим бомбардиром всех топ-чемпионатов Европы.
🚨🇸🇪 Viktor Gyökeres’ priority is to join Arsenal this summer despite calls from Manchester United in the recent weeks.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025
Gyökeres always an option amid Šeško talks with no deal sealed so far, Arsenal keep assessing situation.
United remain keen but believe deal now unlikely. pic.twitter.com/iTdDbkEcCV
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