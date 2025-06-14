Виктор Дьокереш решил, в какой клуб точно не перейдет летом
Швед отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
Звездный шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш настроен сменить этим летом клуб.
По информации издания Record, 27-летнего нападающего хотел купить «Манчестер Юнайтед», который тренирует его бывший тренер Рубен Аморим. Однако сам Виктор исключил переход в «МЮ» и отказал «красным дьяволам» в трансфере.
В этом сезоне Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш разозлился на свой нынешний клуб.
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