Виктор Дьокереш решил, в какой клуб точно не перейдет летом

Звездный шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш настроен сменить этим летом клуб.

По информации издания Record, 27-летнего нападающего хотел купить «Манчестер Юнайтед», который тренирует его бывший тренер Рубен Аморим. Однако сам Виктор исключил переход в «МЮ» и отказал «красным дьяволам» в трансфере.

В этом сезоне Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш разозлился на свой нынешний клуб.