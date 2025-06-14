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  4. Виктор Дьокереш решил, в какой клуб точно не перейдет летом
Англия
14 июня 2025, 18:40 |
1086
1

Виктор Дьокереш решил, в какой клуб точно не перейдет летом

Швед отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

14 июня 2025, 18:40 |
1086
1
Виктор Дьокереш решил, в какой клуб точно не перейдет летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Звездный шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш настроен сменить этим летом клуб.

По информации издания Record, 27-летнего нападающего хотел купить «Манчестер Юнайтед», который тренирует его бывший тренер Рубен Аморим. Однако сам Виктор исключил переход в «МЮ» и отказал «красным дьяволам» в трансфере.

В этом сезоне Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш разозлился на свой нынешний клуб.

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Виктор Дьекереш трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон
Дмитрий Олейник Источник: Record.pt
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Комментарии 1
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Mark4854590
Не хоче йти в клуб, який не гратиме в ЛЧ. Та і перспективи у МЮ на наступний сезон такі собі
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