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  4. Дьекереш разозлился на Спортинг. Его трансфер находится под угрозой срыва
Португалия
10 июня 2025, 11:02 |
914
0

Дьекереш разозлился на Спортинг. Его трансфер находится под угрозой срыва

Лиссабонский клуб нарушил условия джентельменского соглашения

10 июня 2025, 11:02 |
914
0
Дьекереш разозлился на Спортинг. Его трансфер находится под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш разозлился на свой нынешний клуб.

Футболист планирует во время летнего трансферного окна перейти в английский чемпионат – в услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

По условиям джентельменского соглашения, лиссабонский клуб должен отпустить Дьекереша в любую команду за 60+10 млн евро. Пока форвард вел переговоры с клубами Премьер-лиги, он узнал, что «Спортинг» нарушил устные договоренности и теперь требует за трансфер 80 млн евро.

Швед крайне недоволен таким поступком португальской команды и пребывает в гневе – он удалил в своих социальных сетях инфомацию о том, что является игрком «Спортинга» и настроен покинуть чемпионат Португалии.

Главным претендентом на подписание форварда считаются «красные дьяволы», которых возглавляет португальский специалист Рубен Аморим – ранее он работал вместе с Дьекерешем.

В сезоне 2024/25 швед провел 52 матча на клубном уровне, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 75 млн евро.

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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Mirror
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