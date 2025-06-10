Дьекереш разозлился на Спортинг. Его трансфер находится под угрозой срыва

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш разозлился на свой нынешний клуб.

Футболист планирует во время летнего трансферного окна перейти в английский чемпионат – в услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

По условиям джентельменского соглашения, лиссабонский клуб должен отпустить Дьекереша в любую команду за 60+10 млн евро. Пока форвард вел переговоры с клубами Премьер-лиги, он узнал, что «Спортинг» нарушил устные договоренности и теперь требует за трансфер 80 млн евро.

Швед крайне недоволен таким поступком португальской команды и пребывает в гневе – он удалил в своих социальных сетях инфомацию о том, что является игрком «Спортинга» и настроен покинуть чемпионат Португалии.

Главным претендентом на подписание форварда считаются «красные дьяволы», которых возглавляет португальский специалист Рубен Аморим – ранее он работал вместе с Дьекерешем.

В сезоне 2024/25 швед провел 52 матча на клубном уровне, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 75 млн евро.