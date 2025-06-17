ВИДЕО. Украина U-21: восстановление и подготовка к матчу с Нидерландами
Команда Унаи Мельгосы 18 июня проведет матч 3-го тура Евро-2025 U-21
Сборная Украины U-21 проводит восстановление и подготовку к матчу с Нидерландами.
15 июня прошел матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21. На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2).
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Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0).
Дания возглавляет группу с 6 очками, Украина имеет 3 пункта, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 баллу).
Далее команда Унаи Мельгосы проведет матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня), сине-желтых устроит даже ничья.
ВИДЕО. Украина U-21: восстановление и подготовка к матчу с Нидерландами
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