Сборная Украины U-21 проводит восстановление и подготовку к матчу с Нидерландами.

15 июня прошел матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21. На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2).

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Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0).

Дания возглавляет группу с 6 очками, Украина имеет 3 пункта, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 баллу).

Далее команда Унаи Мельгосы проведет матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня), сине-желтых устроит даже ничья.

ВИДЕО. Украина U-21: восстановление и подготовка к матчу с Нидерландами