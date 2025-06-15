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Евро U21
Чехия U21
15.06.2025 22:00 – FT 2 : 4
Германия U21
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15 июня 2025, 23:59 | Обновлено 16 июня 2025, 00:22
1684
2

Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?

Украина занимает второе место, в матче с Нидерландами устроит даже ничья

15 июня 2025, 23:59 | Обновлено 16 июня 2025, 00:22
1684
2
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 июня состоялись 4 матча 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Вторые победы одержали Дания и Германия и досрочно вышли в 1/4 финала Евро-2025 U-21.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2). Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0). Владимир Бражко был удален в конце игры.

В вечернем поединке Дания переиграла Нидерланды (2:1) и досрочно выиграла группу с 6 очками, Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

Далее команда Унаи Мельгосы должна провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня). Украинцев устраивает даже ничья.

В другой группе лидирует Германия с 6 очками, а Англия идет второй с 4 пунктами, опережая Словению (1) и Чехию (0).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

19:00. Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0

22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2

Голы: Нильсен (автогол), 19 – Осула 35, 47

22:00. Чехия U-21 – Германия U-21 – 2:4

Голы: Аррі-Мби, 61 (автогол), Спачил 66 – Трезольди, 34, Небель, 41, Вольтемаде, 54, Мартель, 59

Турнирные таблицы

Инфографика

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Карел Спачил (Чехия U21).
61’
ГОЛ ! Автогол забил Брайт Аррей-Мби (Германия U21).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Мартель (Германия U21).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия U21).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Пауль Небель (Германия U21).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Германия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Mark4854590
Все вирішиться в очному матчі. І не залежатиме від іншої гри у групі
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+1
Павло
Потрібно просто не програти останній матч у групі. Все.
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0
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