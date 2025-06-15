Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Украина занимает второе место, в матче с Нидерландами устроит даже ничья
Вечером 15 июня состоялись 4 матча 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
Вторые победы одержали Дания и Германия и досрочно вышли в 1/4 финала Евро-2025 U-21.
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На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2). Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0). Владимир Бражко был удален в конце игры.
В вечернем поединке Дания переиграла Нидерланды (2:1) и досрочно выиграла группу с 6 очками, Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).
Далее команда Унаи Мельгосы должна провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня). Украинцев устраивает даже ничья.
В другой группе лидирует Германия с 6 очками, а Англия идет второй с 4 пунктами, опережая Словению (1) и Чехию (0).
Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня
19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2
Голы: Ванат, 28, Брагару, 49
19:00. Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0
22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2
Голы: Нильсен (автогол), 19 – Осула 35, 47
22:00. Чехия U-21 – Германия U-21 – 2:4
Голы: Аррі-Мби, 61 (автогол), Спачил 66 – Трезольди, 34, Небель, 41, Вольтемаде, 54, Мартель, 59
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