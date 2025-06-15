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Евро U21
Нидерланды U21
15.06.2025 22:00 - : -
Дания U21
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Молодежные турниры
15 июня 2025, 02:54 |
9
0

Нидерланды U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025

Поединок второго тура группы D молодежного Евро начнется 15 июня в 22:00 по Киеву

15 июня 2025, 02:54 |
9
0
Нидерланды U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня на Татран пройдет матч 2-го тура Евро U-21, в котором молодежная сборная Нидерландов сыграет против молодежной сборной Дании. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Нидерланды U-21

Команда представляет страну, что давно специализируется на выращивании футбольных талантов. И молодежь тут быстро начинает выступать на топ-уровне, но, соответственно, часто и попадает во взрослую сборную. Потому часто голландцы на таких турнирах могут просто отсутствовать, не проходя квалификацию, хотя если уж приезжают, зачастую проходят в полуфинал. Правда, в 2023-м фаворит вылетел уже после группового этапа, трижды сыграв вничью.

Нынешняя сборная в квалификации показала стопроцентный результат, причем выиграла все без исключения 10 поединков. На самом турнире она в статусе явного фаворита пары начинала встречей с финнами пропустили дважды в середине первого тайма, с интервалом в пару минут. Но после перерыва получилось вырвать хотя бы ничью.

Дания U-21

Сборная в последнее время превратилась в завсегдатая таких чемпионатов - нынешний для нее стал уже четвертым кряду. Правда, в половине случаев вылетали уже после группового этапа, и только в 2015-м получалось повторить свой лучший результат, достигнув 1/2.

На нынешний турнир удалось пробиться напрямую. В группе с Чехами, Уэльсом, Исландией и Литвой было взято пять побед и 17 очков, на три больше, чем пара ближайших преследователей. А уже на самом Евро, в прошлом туре, в инфарктном поединке, смогли выиграть 3:2, забив решающие голы уже в последние минуты. Теперь нужно взять еще одну победу, и почему бы не попробовать сделать это уже в этом туре, не откладывая до встречи с финнами.

Статистика личных встреч

Впервые сборные в этой возрастной категории сыграли как раз на Евро, в 2006-м году, и закончили ничьей. Спустя четыре года голландцы выиграли товарищеский поединок 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают голландцев довольно явными фаворитами. Но обе сборные удивили в прошлом туре, ставим лучше на обе забьют. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,59.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды U21
15 июня 2025 -
22:00
Дания U21
Обе забьют 1.59 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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