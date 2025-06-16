Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2. Неудача оранжевых. Видео голов и обзор
Евро U21
Нидерланды U21
15.06.2025 22:00 – FT 1 : 2
Дания U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
16 июня 2025, 03:37 | Обновлено 16 июня 2025, 04:06
274
0

Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2. Неудача оранжевых. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21

16 июня 2025, 03:37 | Обновлено 16 июня 2025, 04:06
274
0
Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2. Неудача оранжевых. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Вторую победу одержала Дания и досрочно вышла в 1/4 финала Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дания переиграла Нидерланды (2:1) и досрочно выиграла группу с 6 очками.

Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня

22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2

Голы: Провстгор (автогол), 19 – Осула, 35, 47

Видео голов и обзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Дания U21).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Дания U21).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Оливер Провстгор (Дания U21).
По теме:
Саудовская Аравия переиграла Гаити в Золотом кубке КОНКАКАФ
Кто выйдет в элиту? В Испании прошел первый матч финала плей-офф за Ла Лигу
Знаменитый итальянский клуб успешно начал борьбу за невылет из Серии B
видео голов и обзор Евро-2025 U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 сборная Дании по футболу U-21 Вильям Осула автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Футбол | 15 июня 2025, 21:36 12
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21

Владимир заработал удаление на 90+1-й минуте поединка против Финляндии U-21

Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Футбол | 15 июня 2025, 16:38 2
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу

Кроме того, «Металлист» работает над снятием трансферного бана

Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала меня очень удивил»
Футбол | 16.06.2025, 04:26
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала меня очень удивил»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала меня очень удивил»
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Футбол | 15.06.2025, 08:56
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Другие виды | 15.06.2025, 19:41
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
14.06.2025, 02:52 9
Бокс
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
14.06.2025, 04:45 3
Футбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
14.06.2025, 06:55 3
Футбол
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 11
Бокс
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 11
Футбол
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
14.06.2025, 18:25 29
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем