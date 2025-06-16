Нидерланды U21

Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2. Неудача оранжевых. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21
Вечером 15 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
Вторую победу одержала Дания и досрочно вышла в 1/4 финала Евро-2025 U-21.
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Дания переиграла Нидерланды (2:1) и досрочно выиграла группу с 6 очками.
Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).
Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня
22:00. Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2
Голы: Провстгор (автогол), 19 – Осула, 35, 47
Видео голов и обзор матча
События матча
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