Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Александр может переехать в «Милан»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации СМИ, «канониры» установили на украинца ценник – 10 миллионов евро. Этим готов воспользоваться «Милан», который хочет этим летом купить украинца и уже начал переговоры с «Арсеналом».
В этом сезоне Зинченко провел на клубном уровне 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
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