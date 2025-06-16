Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Англия
16 июня 2025, 22:27 | Обновлено 16 июня 2025, 22:30
3845
4

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Александр может переехать в «Милан»

16 июня 2025, 22:27 | Обновлено 16 июня 2025, 22:30
3845
4
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, «канониры» установили на украинца ценник – 10 миллионов евро. Этим готов воспользоваться «Милан», который хочет этим летом купить украинца и уже начал переговоры с «Арсеналом».

В этом сезоне Зинченко провел на клубном уровне 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

По теме:
Все вовсе не так, как писали. Журналист раскрыл планы Наполи по Судакову
Подготовка к сезону: клуб Первой лиги продлил контракты с двумя игроками
Головоломка Лапорты: как зарегистрировать Нико Уильямса, не нарушив правила
Милан трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Энцо Фернандес удвоил перевес Челси над Лос-Анджелесом
Футбол | 16 июня 2025, 23:47 0
ВИДЕО. Энцо Фернандес удвоил перевес Челси над Лос-Анджелесом
ВИДЕО. Энцо Фернандес удвоил перевес Челси над Лос-Анджелесом

Синие забили второй гол на 79-й минуте матча клубного ЧМ

Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Волейбол | 16 июня 2025, 19:33 12
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте

Подытожим первую неделю Лиги наций среди мужчин

Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Футбол | 16.06.2025, 00:02
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футбол | 16.06.2025, 18:03
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
10 млн это всего лишь то, что просит Арсенал для себя. А Милан полиняет на бОльшую сумму. 10 млн вынь да положь сразу отступных по зарплате. И млн 3-4 по новому контракту. Итого переход Зинченко будет стоит Милану 25. Пойдут ли они на это, не участвуя в ЛЧ - большой вопрос.
Ответить
0
ivankondrat96
Адекватна ціна, враховуючи, що залишився рік контракту. Взимку здається 20 хотіли
Ответить
0
Kапітошkа
"За інформацією ЗМІ"...
А яких саме ЗМІ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 11
Футбол
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45 2
Футбол
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 14
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем