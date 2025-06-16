Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, «канониры» установили на украинца ценник – 10 миллионов евро. Этим готов воспользоваться «Милан», который хочет этим летом купить украинца и уже начал переговоры с «Арсеналом».

В этом сезоне Зинченко провел на клубном уровне 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.