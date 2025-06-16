Заслуженная победа, но без повода для самодовольства

После поражения в стартовом туре групповой стадии на Евро U-21 от сверстников из Дании (2:3), молодежная сборная Украины поставила себя в довольно непростое положение. Перед вторым туром было ясно одно: чтобы сохранять надежды на выход в плей-офф «сине-желтым» обязательно необходимо выигрывать у Финляндии, иначе… Иначе, скорее всего, нашим пришлось бы досрочно паковать вещи или же надеяться в финальном туре группового турнира на какое-то чудо, которое, как известно, порою случается, но…

Перед матчем с финнами главный тренер нашей молодежки Унаи Мельгоса заявил, что его команда извлекла урок из предыдущего поединка, и намерена добиться нужного результата во втором туре. К счастью, это нашим молодым футболистам удалось – сборную Финляндии U-21 украинцы одолели со счетом 2:0.

Состав с нюансами и надеждой

В то же предматчевом интервью Мельгоса подчеркнул, что в настоящий момент не имеет абсолютно никаких проблем с составом. Даже те игроки, которые подходили к старту молодежного чемпионата Европы с небольшими повреждениями, по словам коуча украинской молодежки, залечили свои травмы и были полностью готовы к тому, чтобы помочь команде против Финляндии U-21.

Многие после этих слов наставника нашей молодежки ожидали наконец-то увидеть на правом фланге обороны Илью Крупского, но… Мельгоса опять решил задействовать Эдуарда Козика. На этот раз в центре обороны испанский коуч выпустил пару Батагов – Михавко, несмотря на то что все-таки куда лучшее взаимодействие у Арсения налажено с Владимиром Салюком (он остался в запасе), а вот Козика сместил на правый фланг, в то время как Крупский снова остался на скамейке, и на поле так и не появился.

И, говоря откровенно, Мельгоса опять не угадал. Козик на фланге прогнозируемо разочаровал, так как на этой позиции Эдуард не выглядел убедительно ни в «Шахтере», ни в «Колосе», а потому удивляет вера тренеров в способность этого исполнителя хорошо действовать именно на «бровке». За отведенные ему 69 минут на поле, Козик выполнил 10 передач вперед, из которых только 3 (30%) оказались точными… В общем точность передач Эдуарда составила лишь 72%, а общая эффективность его действий в этом матче оказалась и вовсе катастрофически низкой, как для игрока его амплуа – 58% (в игре с датчанами было 68%, что также не выглядело впечатляющим результатом и вызывало вопросы)…

Getty Images/Global Images Ukraine. Наличие в составе Эдуарда Козика пока вызывает большие вопросы к штабу Мельгосы

В остальном изменения после поражения от Дании U-21 выглядели удачными. В частности, Владислав Велетень усилил игру нашей молодежки на левом фланге, где выглядел вполне неплохо. За 93 минуты на поле вингер выполнил 3 передачи в финальную треть (все – точные), 2 паса в штрафную соперника (оба – точные), предпринял три обводки (все – удачные) и выиграл 12 из 23 (53%) единоборств. Если добавить к этому еще и ассист на Брагару в начале второго тайма, то выходит впечатляющее выступление от представителя «Колоса».

В целом, перед поединком финального тура групповой стадии ситуация с составом в сборной Украины U-21 выглядит весьма обнадеживающей. По сути, Мельгосе стоит решить вопрос только с правым флангом обороны, где пока должного качества на этом турнире мы так и не увидели, а в остальном можно брать за образец состав, выходивший на финнов…

Украина U-21 показала свой футбол и заслуженно выиграла

В матче против Финляндии U-21 наша молодежка в целом продемонстрировала свой футбол. В первом тайме «сине-желтые» сделали акцент на тотальный контроль мяча, и в целом это принесло результат. К исходу первой 45-минутки украинцы имели 65% владения, которые конвертировали аж в 10 ударов по воротам, из которых 4 пришлись в створ. Увы, выжать большее, чем один забитый мяч у наших не удалось, однако в целом то, как сыграл Владислав Ванат на 28-й минуте заслуживает исключительной похвалы. Наш форвард, нанеся первый удар, не выпал из эпизода, продолжая фокусироваться на мяче и воротах соперника. И когда Владу выпал шанс пробить еще раз, он сделал это абсолютно блестяще, уже не оставив шансов на спасение голкиперу финнов, надеявшемуся, что после его первого сейва оборона поможет «потушить пожар» в штрафной, а не даст украинцам добиться желаемого.

Вообще в первом тайме подопечные Мельгосы действовали гораздо активнее и интереснее в плане атаки. «Сине-желтые» в первой 45-минутке выполнили 28 пасов в финальную треть (75% точных) и 36 передач с продвижением мяча (78% точных), в то время как после перерыва аналогичные показатели у нашей команды составили 19 (68%) и 34 (56%). Даже простого сопоставления этих цифр достаточно, чтобы понять, насколько опаснее Украина U-21 была в первом тайме, и почему во втором у нашей команды было только 4 удара по воротам, из которых лишь 1 пришелся в створ (к счастью, он оказался голевым).

Финны во втором тайме получили возможность больше работать с мячом, нанесли 6 ударов по нашим воротам (2 – в створ), но в целом эта команда точно не наиграла на положительный результат, как в первом туре в поединке против нидерландцев (2:2). Важно отмечать, что Финляндия U-21 в матче против подопечных Мельгосы практически не прессинговала наших футболистов, даже отрезками. По ходу матча средний индекс прессинга (PPDA) у нашего соперника был равен 13,42, и не было ни одного временного отрезка, когда бы он был выше, чем 8,8. А ведь финнам нужно было атаковать и исправлять ситуацию на поле! Поэтому неудивительно, что сборная Украины не стремилась всеми силами нагнетать ситуацию, а вела игру при помощи поперечных передач, которых у команды Мельгосы статистики насчитали аж 220 (почти половина от общего количества – 463).

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Кроме того, Финляндия U-21 откровенно удивила своей ставкой на короткие и средние передачи. Длинных пасов у северян было лишь 5,4% при среднем показателе у этой команды за последний год почти в 10%. С такой низкой долей использования лонгболов финны ранее выходили играть только против команд, которые, вероятно, считали более низшими по классу – Армении (3:1), Черногории (2:1)… А вот против Нидерландов U-21 в первом туре показатель длинных передач у финнов был равен почти 13,5%!

И вправду ли Финляндия U-21 недооценила нашу команду и чересчур поверила в свою способность добиваться результата без акцента на быстрые переходы из обороны в атаку и интенсивный прессинг – это вопрос, который теперь может терзать исключительно тренерский штаб и фанатов этой команды, а вот нам нужно извлечь из вчерашнего поединка очередной урок. В частности, Мельгоса обязан донести подопечным, что подобного футбола, который был в воскресенье, на этом Евро U-21 против наших уже с очень высокой вероятностью не покажет никто. Нужно готовиться и к высокому прессингу, и к быстрым атакам соперника с необходимостью страховать зоны.

Что дальше?

Выиграв у финнов, а также дождавшись исхода матча между Данией и Нидерландами, где первые неожиданно выиграли со счетом 2:1, наша молодежка уверенно закрепилась на втором месте в квартете. Выше мы уже точно не поднимемся, даже если обыграем нидерландцев в третьем туре, а датчане проиграют финнам. Все дело в том, что при равенстве очков на молодежном чемпионате Европы в группе во внимание принимается фактор личных встреч, а здесь мы, как помним, датчанам проиграли…

Нехитрая арифметика подсказывает, что для прохода в плей-офф со второго места сборной Украины U-21 нужно не проиграть Нидерландам U-21 в заключительном туре групповой стадии. Простая ли это задача? Только на первый взгляд, если принимать во внимание результаты команды Микаэля Райцигера в первых двух турах…

На самом же деле, сборная Нидерландов U-21 не зря считалась фаворитом нашей группы у букмекеров до старта турнира. Эта команда блестяще прошла квалификацию, выиграв 10 матчей из 10, и наколотив в них в ворота соперников (ими были молодежки Грузии, Швеции, Северной Македонии, Молдовы и Гибралтара) суммарно аж 32 мяча. Да и на Евро U-21 в Словакии пока нидерландцам, можно сказать, фатально не везет, так как моментов они создали куда больше, чем финны и датчане.

Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато – один из лидеров сборной Нидерландов U-21

Например, в матче против Финляндии U-21 молодые нидерландцы нанесли по воротам соперника вдвое больше ударов (16 против 8), но сыграли вничью 2:2, причем отыгрывались с 0:2. А в игре с датчанами подопечные Райцигера и вовсе могут жаловаться на тотальное невезение и отличную игру вратаря соперников. Судите сами: их показатель ожидаемых голов в этой игре составил 3,54xG (всего 27 ударов, из которых 10 пришлись в створ), в то время как у соперника он был равен 1,65xG. Безусловно, Дания U-21 должна падать в ноги своему 23-летнему голкиперу Андреасу Юнгдалю, за то, что тот совершил 10 сейвов, 7 из которых – на реакции, чем позволил команде добыть победу там, где, казалось бы, и ничья будет за счастье.

Очевидно, что для сборной Нидерландов U-21 еще ничего не потеряно. Практически все находится в их ногах, нужно только обыграть украинцев в финальном туре групповой стадии. Увы, для нас именно эта игра, после неожиданного и крайне неприятного поражения на старте от датчан, теперь превращается в лобовую в аспекте выхода в плей-офф молодежного чемпионата Европы.

Нашим молодым футболистам придется противостоять команде, где выступают такие молодые вундеркинды современности как Йоррел Хато (оценочная стоимость на Transfermarkt – 35 млн евро), Кеннет Тейлор (28 млн евро), Иан Матсен (28 млн евро) и другие. Простая ли это задача для подопечных Мельгосы? Точно нет. Но так уж получается, что наши футболисты традиционно не ищут легких путей, сперва загоняя себя в сложные ситуации, а затем стараясь выйти из них с высоко поднятой головой. Получится ли? Будем надеяться, ведь перед началом Евро U-21 молодые «сине-желтые» сумели в спарринге обыграть сверстников из Испании (1:0), хотя там по составу соперника и качеству игры обеих команд и были вопросы, а с нидерландцами нашим придется играть еще и без Бражко...